Marco Cucolo/ Vero bacio con Lory Del Santo? “Puntina di lingua”: ironia social

Marco Cucolo ed il vero bacio con Lory Del Santo

Marco Cucolo anche all’Isola dei Famosi continua ad essere al centro di numerosi pregiudizi legati alla sua storia con Lory Del Santo. Lo ha ribadito più volte e probabilmente quel pregiudizio tanto avvertito dal naufrago sarebbe ora approdato anche sui social. C’è un dettaglio, infatti, che non sarebbe passato inosservato dagli attenti utenti di Twitter ed è legato proprio al rapporto tra Cucolo e la compagna. Nei giorni scorsi, il ritorno di Lory da Playa Sgamada ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Marco, il quale ha espresso tutti i suoi sentimenti nei confronti della donna.

Di contro, quest’ultima, probabilmente per pudore, avrebbe tentato di tenere le distanze dal suo compagno. Nei giorni scorsi, una clip che ora circola sui social è stata oggetto di nuovo chiacchiericcio. Nel dettaglio, si tratta del momento della buonanotte, quando Marco Cucolo domanda a Lory Del Santo di dargli un bacio. Lei dapprima tergiversa poi cede dandogli un bacio quasi a stampo. “Ma questi non sono baci, ma dai! Sono veramente amareggiato”, commenta lui, chiedendone ancora uno, “l’ultimo, fatto bene”. Ma gli utenti social evidenziano in toni ironici come il ‘vero’ bacio tra i due altro non è che “la puntina di lingua”.

Marco Cucolo e la sua teoria sui granchi

Intanto al chiaro di luna Marco Cucolo ha espresso la sua teoria sulla luna crescente e sul presunto legame con i granchi. Dopo aver disquisito con la compagna Lory Del Santo in merito alle fasi lunari, la regista gli ha chiesto se, dunque, con la luna piena avrebbero avuto maggiore luce potendo così godere di una maggiore visuale notturna. Marco, di contro, ha spiegato: “No, se cresce vuol dire che i granchi vanno a dormire prima. Perchè i granchi sono nemici della luna. Questa è la mia teoria, ma è vero perché loro hanno paura della luce, infatti di giorno non ci sono!”.

Una teoria che tuttavia poco sembra aver convinto Lory Del Santo: “No, non è vero! Io ho preso un granchio in pieno sole, di giorno”, lo ha prontamente smentito. Peccato che, a detta di Marco Cucolo, lei si riferisse ai granchi bianchi, mentre lui facesse riferimento a quelli rossi, “che sono i più pericolosi, quelli sono cattivi e ti camminano addosso ma hanno paura del giorno”, ribadendo la sua teoria della luna piena. Per poi chiosare: “Almeno questo è il mio augurio!”.

Quando si dice "che bella coppia" 🥶1/2 #Cucolo: "dammi un bacio" #Lory tergiversa glie lo da ma poi scopriamo che il VERO bacio per loro è con la "puntina di lingua" 😂😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

🙋‍♀️ dico la mia… Psichiatra SUBITO e dammó #isola ⬇️ il ricambio bacio 🙊













