Marco Cucolo Vs Roger all’Isola “Mi hai tradito due volte”/ Lory ‘divide’ i due amici

Marco Cucolo contro Roger Balduino per Lory Del Santo all’Isola 2022

Si accende lo scontro all‘Isola dei Famosi 2022 tra Marco Cucolo e Roger Balduino. Il motivo della discussione è la nomination fatta dal brasiliano a Lory Del Santo, gesto che ha spiazzato molti concorrenti. “Quando tu hai votato Lory, io mi sono sentito due volte tradito, sia come amico che come gruppo. – tuona Marco nel confronto con Roger – Questa cosa ha spezzato il gruppo… Io da quando sono qua non sono mai cambiato e non mi ha mai cambiato una nomination, perché io ne ho fatte sei di nomination e le ho sempre prese col sorriso, con la gioia e non me ne è mai fregato niente!”

In risposta, Balduino fa notare che dalla nomination lui è cambiato: “Fino a ieri, quello che ho visto io è che tu sei cambiato con me.” “Ma è normale! – replica Marco, spiegandogli che – Noi siamo un gruppo, tu avresti dovuto votare quelli dell’altro gruppo. Loro ti hanno fatto uscire la tua fidanzata, non te l’ho fatta uscire io o Lory.”

Marco Cucolo contro Roger Balduino: amicizia finita all’Isola dei Famosi?

Roger Balduino non è però della stessa idea di Marco Cucolo e parla di strategie diverse all’Isola dei Famosi 2022: “Le cose cambiano, quello che succede da oggi fino a venerdì per me è una motivazione, magari per te no, ma giochiamo diversamente, siamo diversi. Io ho la mia strategia come voi avete la vostra. – Precisa dunque che – I gruppi qua sono solo per mangiare, poi ognuno fa quello che vuole”. “L’importante era saperlo!” conclude Marco, lasciandolo da solo.

