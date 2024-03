Marco D’Amore a Verissimo: “Ero una testa calda”/ “All’inizio ho vissuto male la notorietà”

Marco D’Amore a Verissimo spiazza: “Da giovane ero una testa calda”

Per la prima volta è stato ospite a Verissimo, nella puntata di questo sabato 2 marzo, Marco D’Amore. L’attore di Gomorra ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove si è sbilanciato sulla sua infanzia e adolescenza, sugli esordi come attore e sul grande successo e la popolarità ottenuta con Gomorra parlando poi in generale del suo amore per il cinema e il teatro. In questi giorni, infatti, è al cinema con il film Caracas.

Ebbene Marco D’Amore a Verissimo ha rivelato che a trasmettergli la passione per la recitazione è stato nonno Ciro: “Ero una testa calda ma poi ho trovato la mia strada e mi sono salvato: la recitazione. Mio nonno mi ha introdotto a questo mondo. Lui era un personaggio un po’ bizzarro, era severo, amava la famiglia ma aveva una passione grande per il teatro. Io da bambino vedevo sempre i copioni sulla sua scrivania e quando ero piccolo nonno chiamava tutti noi cugini e, facendoci guardare le stelle, ci spiegava un po’ di astronomia e un po’ di commedia napoletana, univa sacro e profano. Lo devo ringraziare molto.”

Verissimo, Marco D’Amore confessa: “Ho vissuto male il fatto di essere famoso”

Durante l’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, Marco D’Amore ha ripercorso i suoi esordi come attore. I suoi genitori, inizialmente, non erano per nulla contenti che lui facesse l’attore. Marco D’Amore, però, convinto e determinato si è trasferito a Milano per inseguire la sua passione: “Ho fatto tanti sacrifici e lavoretti per studiare recitazione, il cameriere, il babysitter…Questi lavori mi hanno insegnato il rispetto per le persone con cui lavoro e per le persone in generale perché ho provato il lavoro vero, quello duro dove fai fatica.”

Poi è arrivato il grande successo grazie al ruolo di Ciro in Gomorra e da lì la popolarità inaspettata che non ha saputo gestire. Marco D’Amore a Verissimo, infatti, ha confessato: “Con Gomorra è arrivato il grande successo, nessuno di noi se lo aspettava. All’inizio ho vissuto male il fatto di essere così famoso perché io sono una persona molto timida quindi faccio fatica a trovarmi in certe situazioni, non sono mai stato a bravo a fare l’estroverso e, per questo, mi sono un po’ chiuso.”











