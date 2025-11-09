Marco De Angelis è il compagno di Claudia Pandolfi: "Viviamo in case separate, ho ritrovato il sorriso"

Uno dei motivi del sorriso dell’attrice Claudia Pandolfi è il rapporto con Marco De Angelis, il suo compagno. I due vivono una particolare relazione, visto che mandano avanti il loro amore a distanza, come confermato in diverse occasioni dalla stessa stimata attrice. In una intervista concessa tra le colonne del portale Vanity Fair, Claudia Pandolfi ha raccontato riguardo alla sua storia d’amore: “Io vivo con il mio compagno in due case separate. Non smettiamo di amare gli uomini, ma a una certa distanza si ragiona meglio” ha svelato l’attrice che dunque è riuscita a trovare la serenità con il compagno dal quale ha avuto un figlio seppur in maniera diversa.

Amici 25, Pierpaolo sotto attacco: “Deve uscire”/ Web furioso: “Vattene”

Con Marco De Angelis, Claudia Pandolfi ha confidato di aver trovato la serenità e in questa relazione ha tentato di trasferire quei valori appresi: “Abbiamo avuto un figlio ma, tutti insieme, abbiamo costruito una famiglia con la stessa solidità della mia di origine” ha detto l’attrice romana che dal 2014 condivide la vita con un uomo per lei molto speciale.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis hanno un figlio

Dalla storia d’amore nata nel 2014, Claudia Pandolfi e Marco De Angelis sono riusciti ad avere un figlio, uno in più dunque a quello che l’attrice ha messo al mondo dalla sua relazione precedente con Roberto Angelini, per il quale ha sempre speso parole importanti.

“Se uno si lascia è per andare avanti, non per fare del male. Gli vorrò sempre bene” ha chiarito Claudia Pandolfi riguardo a questa sua relazione rimasta in ogni modo nel suo cuore. La vita è andata avanti e Claudia Pandolfi è riuscita a trovare la forza e il coraggio di innamorarsi ancora. Un amore lungo 14 anni che ha dato frutti importanti e una rinnovata serenità all’attrice romana.

Vanessa Incontrada, l'amore per il marito Rossano Laurini e il figlio Isal