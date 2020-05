MARCO DE ANGELIS, COMPAGNO CLAUDIA PANDOLFI/ È il padre di suo figlio Tito

Pubblicità

Dal 2014, Claudia Pandolfi intrattiene una relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis. In virtù del suo mestiere, quest’ultimo si mantiene sempre dietro alle telecamere, dietro ai riflettori, relegando il palcoscenico a colei che dimostra più attitudine nel calcarlo: la Pandolfi, appunto. Insieme, i due hanno avuto un figlio, Tito, che oggi ha 4 anni e di cui Claudia parla abbastanza spesso. Lo ha fatto, per esempio, in una delle sue ultime interviste rilasciate a Donnamoderna: in merito alla maternità, Claudia dichiara che spesso può essere difficile, sentirsi a proprio agio in un ruolo così importante. Persino per lei che è un’attrice: a ben vedere, infatti, qui non c’è nessuna finzione da mettere in atto.

Marco De Angelis, con Claudia Pandolfi il figlio Tito

Tito, il figlio di Claudia Pandolfi e Marco De Angelis, ha bisogno di moltissime attenzioni e non è sempre facile riuscire a stargli dietro. Claudia ammette di aver faticato un po’, prima di trovare il suo equilibrio: “Trovare serenità nella vita quotidiana dopo il parto non è scontato, la normalità può essere uno stress, un disagio. A volte, quando mio figlio piangeva, non sapevo che cosa fare e mi chiedevo: ma dove cavolo sta il mio istinto materno?”. Una risposta se l’è “più o meno” data: “Ho capito che non bisogna stare per forza a sentire ciò che dicono le convenzioni sociali. Alla figura della madre si è soliti attribuire un atteggiamento di sicurezza, una patina di eroismo. La donna diventa la colonna portante, il simbolo stesso della famiglia, a lei vengono delegate tutte le responsabilità. Non si pensa mai che noi donne possiamo avere un momento di difficoltà, un cedimento. Se non ci si nascondesse dietro all’idea della maternità perfetta, e si parlasse più spesso di questi problemi, penso che si salverebbero anche molti matrimoni”.

Marco De Angelis è il compagno di Claudia Pandolfi

Insomma, la vita (prima) sentimentale e (poi) familiare di Claudia Pandolfi è a dir poco movimentata. Purtroppo, l’attrice ha faticato anche a trovare l’uomo giusto, e a oggi lei e Marco De Angelis non sono sposati. Il loro rapporto va avanti dall’inizio del 2014; nel 2016, la coppia ha avuto Tito, a cui l’attrice dice di insegnare “a essere il più possibile indipendente”. “Gli faccio capire che non ci sarò sempre io al suo fianco… E spero che non diventi un mostro!”, scherza ancora nell’intervista. Quanto De Angelis, nessun commento. Del produttore si conosce pochissimo, e lei stessa non ne parla più di tanto. Sul web, tuttavia, sono presenti numerosi scatti che li ritraggono insieme in occasioni mondane.



