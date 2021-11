Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/ I figli dell’attrice Gabriele e Tito

Marco De Angelis: al fianco di Claudia Pandolfi dal 2014

Dal 2014 Claudia Pandolfi è legata al produttore e regista cinematografico Marco De Angelis, con cui ha avuto il secondo figlio, Tito, nato il 15 gennaio 2016. L’attrice, infatti, nel 2006 è diventata mamma per la prima volta di Gabriele, nato dalla relazione con Roberto Angelini. “Cammino a un palmo da terra. Ho due bimbi bellissimi e un compagno che amo. L’amore migliora la vita, la rende bella”, ha raccontato la Pandolfi a “Verissimo” qualche anno fa. Nella stessa occasione aveva rivelato di essersi “sposata” con De Angelis: “Ero a Barcellona in vacanza con il mio compagno. Un sacerdote non so di quale religione, vedendoci così innamorati, ci ha messo delle cose in testa e ci ha sposato per strada. Ovviamente senza firme né niente. Ma io ero molto emozionata”.

Claudia Pandolfi: i due figli Gabriele e Tito

Claudia Pandolfi è diventata mamma per la seconda dopo i 40 anni, 10 anni dopo la prima gravidanza: “È molto più tosta che con Gabriele perché sono più vecchia e Tito è più vivace e irruento di Gabriele. Per fortuna che c’è lui che difende e sostiene il fratellino: ha un istinto protettivo soprannaturale, non me lo aspettavo. Mi ha colpito”, ha raccontato a Vanity Fair nel 2018. Inizialmente l’attrice era un po’ resistente all’idea di un secondo figlio, ma si è lasciata convincere dal desiderio di paternità del compagno Marco De Angelis e dal figlio Gabriele che desiderava un fratellino. “Tito mi ha riportato indietro di 5-6 anni. I figli ti chiedono resistenza fisica e di dare il meglio: ti mettono davanti a uno specchio spesso deformante che amplifica i tuoi difetti e le tue virtù”, ha concluso l’attrice sulle pagine del settimanale.

