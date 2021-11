Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/ Quel matrimonio finito dopo un mese…

Con Claudia Pandolfi ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi…A Ruota libera” non è da escludere che si parli anche della vita privata dell’attrice. In questo caso la conversazione si sposterà inevitabilmente su Marco De Angelis, produttore cinematografico e attuale compagno dell’interprete. Attenzione però ad aspettarsi particolari rivelazioni sulla sua vita sentimentale: la Pandolfi infatti è stata sempre molto riservata, attentissima a preservare i propri affetti dalle attenzioni troppo spesso morbose dei media.

Nel 2016 la loro storia d’amore ha vissuto un punto esclamativo con la nascita di un figlio, Tito, il primo della coppia ma il secondo della Pandolfi, che era già diventata mamma nel 2006 di Gabriele, avuto con il cantautore Roberto Angelini. Non tutti sanno, però, che Claudia Pandolfi molti anni fa si è anche sposata…

Claudia Pandolfi e il matrimonio fallito con Massimiliano Virgili

Correva l’anno 1999: Claudia Pandolfi arrivava all’altare e convolava a nozze con Massimiliano Virgili, attore e doppiatore. La loro unione, però, naufragava miseramente ad appena un mese dal fatidico sì. Una rottura che a distanza di anni rappresenta ancora una ferita per Virgili, che intervistato qualche tempo fa dal settimanale DiPiù ha confessato: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno“. Virgili raccontò inoltre di aver sofferto a lungo di attacchi di panico in seguito a quell’evento così traumatico: “Per 4 anni, per non pensare alla mia vita demolita, ho cominciato a frequentare locali notturni, a partecipare a festini, a bere troppo, finchè non ho incontrato Vincenza (la moglie, ndr)”.

