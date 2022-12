Marco De Angelis e Tito, compagno e figlio di Claudia Pandolfi/ “Ha una passione…”

Chi è Marco De Angelis, il compagno di Claudia Pandolfi

Marco De Angelis è il compagno di Claudia Pandolfi. L’uomo è responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. Nella sua carriera ha realizzato due film con Antonio Di Trapani: uno nel 2010 intitolato Tarda estate e l’altro nel 2015 Terra. Tra le altre sue produzioni si possono annoverare La mossa del pinguino nel 2014 (con con Ricky Memphis, Edoardo Leo e Claudio Amendola) e Non c’è campo con Federico Moccia nel 2017. Dal 2014 è legato a Claudia Pandolfi, e nel 2016 è nato Tito, il frutto del loro amore. L’attrice è già mamma di Gabriele, avuto nel 2006 con il cantautore Roberto Angelini.

I due hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori, preferendo vivere il loro amore distanti dai gossip del mondo dello spettacolo. La coppia non è mai convolata a nozze. Claudia Pandoldi a Verissimo aveva però rivelato: “Ci siamo sposati a Barcellona con uno per strada che ha detto di essere un sacerdote di non so quale religione… Ci ha messo delle cose in testa, ha unito le nostre mani e ci ha resi marito e moglie. Per me ha avuto molta importanza!”. Sul suo compagno Marco aveva poi aggiunto: “Quanto a lui, è giovane, è molto più romantico di me, e ha persino caviglie più sottili delle mie”.

Ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, Claudia Pandolfi ha dichiarato di aver sviluppato un nuovo modo di approcciarsi al lavoro, molto più riservato e con una particolare attenzione agli affetti. Con Marco De Angelis divide quindi la passione per il suo mestiere ma anche una bella famiglia composta dai due figli Gabriele (avuto da Roberto Angelini) e Tito. In una recente intervista a Confidenze, Claudia Pandolfi ha rivelato di aver rifiutato alcuni lavori nella sua carriera per dedicarsi alla famiglia.

Claudia Pandolfi ha due figli. Il primo, Gabriele, ha 16 anni ed è nato dalla relazione che l’attrice ha avuto con il musicista Roberto Angelini. Tito, sei anni, è nato dal marito, il produttore Marco De Angelis. Sul rapporto tra i suoi figli, Claudia ha ammesso: “Ora che iniziano a conoscersi meglio giocano insieme. Tito si sta ammorbidendo e Gabriele con lui si diverte perché con lui torna bambino. Tito è dolcissimo ma ha una strana passione per l’horror, nato quando ha scovato i film di Tim Burton tra i vecchi dvd di Gabriele. Ha guardato e riguardato “La sposa cadavere” e ha voluto approfondire il genere, scoprendo anche i cartoni di Hayao Miyazaki”.











