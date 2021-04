Marco De Angelis, fidanzato Claudia Pandolfi/ “È giovane e più romantico di me”

Marco De Angelis, produttore cinematografico, è il fidanzato di Claudia Pandolfi, nota attrice di diverse fiction Rai oggi ospite a Domenica in. L’attrice è sempre stata relativamente riservata sulla sua vita di coppia, caratterizzata nel 2016 anche dall’arrivo di un figlio, Tito, frutto proprio della sua relazione con De Angelis. In realtà, l’attrice era già mamma di Gabriele, avuto nel 2006 dal cantautore Roberto Angelini. Il suo passato sentimentale, insomma, è molto movimentato: il terzo uomo importante della sua vita (probabilmente il più importante) è stato Massimiliano Virgili, attore e doppiatore con cui è convolata a nozze nel 1999 salvo poi lasciarlo dopo solo un mese. Stando a quanto dichiarato da Virgili, la colpa della loro separazione sarebbe da imputare a Claudia, che già all’altare non aveva le idee chiare circa l’importanza e la serietà del passo che stava per compiere.

Ora, l’attrice risulta legata a un altro uomo – lo stesso Marco De Angelis – che al pari di lei ha sempre tenuto un po’ nascoste le loro vicende private. Claudia Pandolfi ha fatto riferimento a lui in qualche intervista: “Che dire? Da sola non riesco a stare”, ammetteva la Pandolfi nel 2014, all’inizio della loro frequentazione. “Ho bisogno di relazionarmi con qualcuno che mi capisca, che mi voglia bene: può essere la mia famiglia, un amore che nasce, mio figlio. L’amore è importante. Personalmente cerco di fare tutto con amore. Quanto a lui, è giovane, è molto più romantico di me, e ha persino caviglie più sottili delle mie (ride n.d.r.)”.

Sempre a Nuovo, diversi anni fa, Claudia Pandolfi parlava del suo modo di vivere le relazioni: “Sono un cavallo pazzo, scalpito, ho bisogno di avere una concretezza immediata. Se un uomo mi dice di aspettare, va bene. La cosa importante è che sia puntuale. Faccio fatica ad essere paziente, anche perché l’amore richiede già mille compromessi. Se si parte da un rapporto che non decolla e che va assecondato… Non so, io non sono così romantica”. Marco De Angelis è il principale responsabile della Dap De Angelis Group, importante società di produzione cinematografica che si occupa soprattutto di fiction e lungometraggi. Di fatto, lui e Claudia si sono conosciuti proprio nell’ambito del loro lavoro.

