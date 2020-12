Marco De Angelis/ “Vittoria Schisano? Difficile non esserne attratti” e su Lucrezia Lando…

Il percorso di Marco De Angelis in quest’ultima edizione di Ballando con le stelle non è stato affatto semplice. La gara al fianco di Vittoria Schisano ha riservato tante sorprese, molti momenti emozionanti ma anche difficoltà come l’intossicazione alimentare che lo ha costretto a fermarsi nel mezzo del programma. Un imprevisto che non ha fermato De Angelis che in breve è tornato al fianco della Schisano. Tra i due è poi nato un bellissimo rapporto, tanto che qualcuno ha ipotizzato si trattasse di un vero e proprio flirt. Marco ha però chiarito subito la questione nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000: “Il nostro rapporto così forte è nato da subito. Il motivo? Si è visto anche in trasmissione quando è andata in onda una clip nella quale lei mi chiedeva: ‘Cosa pensi del mio passato?’. Io, fin dall’inizio, a quel passato non ho mai fatto caso… Tanti pensano che io possa essere in difficoltà per il suo passato. Assolutamente non è così. Zero proprio.”

Marco De Angelis e quel gossip su Lucrezia Lando…

In molti si sono chiesti se Marco De Angelis sia fidanzato. Verso le battute finali di Ballando con le stelle 2020 si è parlato di un possibile flirt con un’altra ballerina: Lucrezia Lando. Il gossip però è andato man mano sfumando a causa della mancanza di ulteriori prove su questo avvicinamento. Ciò che è certo è quanto dichiarato da De Angelis in merito all’innegabile bellezza di Vittoria Schisano. “Sfido chiunque a dire che non sia una bellissima donna, ma è un dato oggettivo. È difficile non esserne attratti: gli occhi li abbiamo tutti. Lei è appariscente, prorompente, si fa notare”, ha tenuto a sottolineare.



