Marco De Benedetti, chi è il marito di Paola Ferrari/ “Ci ha presentati Alba Parietti e…”

Marco De Benedetti è il marito di Paola Ferrari, che quest’oggi si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. La giornalista sportiva è sposata con il noto imprenditore dal 1997 e sono diventati genitori di due splendidi figli: Alessandro e Virginia, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Ma chi è l’uomo che ormai da 28 anni è al fianco della conduttrice di 90° minuto? Nato a Torino, classe 1962, Marco De Benedetti è figlio del noto imprenditore Carlo De Benedetti e in carriera ha seguito le orme del padre.

Dopo aver affrontato gli studi all’estero e aver viaggiato molto, ha avviato una carriera di successo che l’ha visto diventare prima AD di Telecom Italia e poi attuale presidente della società editoriale GEDI, affidatagli dal padre nel 2017.

Paola Ferrari e il marito Marco De Benedetti: “Ci ha presentati Alba Parietti“

Ma come si sono conosciuti Paola Ferrari e il marito Marco De Benedetti? A raccontarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista da poco rilasciata al Corriere della Sera: “Ci ha presentati Alba Parietti, che è una delle mie migliori amiche. Mi ha costretta a accompagnarla a una cena dove c’era anche lui: non volevo andare, mi ha tirata fuori dalla vasca da bagno“. Dopo 4 mesi “mi ha chiesto di sposarlo. Si è dato molto da fare per conquistarmi […]”.

Dopo 28 anni di matrimonio il loro amore è ancora più solido che mai, anche se la Ferrari ha avuto qualche piccolo screzio con il suocero Carlo De Benedetti nell’ultimo anno. Tutto è nato da alcune infuocate dichiarazioni dell’imprenditore all’indirizzo di Giorgia Meloni, che la giornalista ha difeso a spada tratta: “Mi hanno ferito, primo perché dette da una persona della mia famiglia, il suo è stato un pensiero inadeguato sulla donna e sul premier. Mio suocero è persona di carattere e temperamento, non è abituato ad avere persone che gli danno contro”.











