Marco De Benedetti, marito e figli di Paola Ferrari/ amore e idea del terzo figlio

Marco De Benedetti, carriera e primo incontro con Paola Ferrari

La giornalista e conduttrice di programmi calcistici Paola Ferrari è stata ospite a Verissimo e proprio li ha rimarcato la fortuna di aver trovato il suo grande amore: Marco De Benedetti e di aver avuto insieme a lui i suoi due bambini: Virginia e Alessandro. Marco De Benedetti è il secondo figlio dell’imprenditore Carlo De Benedetti. Marco è nato a Torino nel 1962 e dopo aver affrontato diversi studi all’estero e aver viaggiato molto, ha seguito le orme del padre, diventando un imprenditore e attualmente è il presidente della GEDI.

Paola Ferrari polemiche con Diletta Leotta/ "Non è un esempio da seguire"

Marco ha conosciuto Paola tramite un’amica in comune: Alba Parietti. Quando si sono conosciuti la giornalista aveva 36 anni e i due si sono frequentati per molto tempo prima di diventare una coppia effettiva. La stessa Paola ha raccontato al settimanale DiPiù: “È successo nel 1996: una sera, Alba è venuta a casa mia e mi ha pregato di accompagnarla a una cena con alcuni suoi amici e amici di amici. Io ero stanca, non avevo nemmeno voglia di uscire, ma lei ha insistito così che tanto che alla fine ho detto di sì. Ed è stato a quella cena che ho conosciuto Marco”.

Paola Ferrari vittima di molestie/ "Molte volte vittima di molestie ma..."

Marco Di Benedetti e Paola Ferrari, i loro due figli e l’idea del terzo figlio

Nel 1997 Marco De Benedetti e Paola Ferrari si sono sposati, matrimonio che ha avuto anche dei momenti di crisi. La giornalista infatti aveva dichiarato su Rai 2, che nel loro matrimonio c’erano state delle frizioni perché lei era contraria alla vendita del gruppo GEDI e voleva un’eredità futura per i suoi figli, in più con familiari di Marco non ha mai avuto buoni rapporti, al di la del suocero. La coppia comunque, attualmente felice, poco dopo il matrimonio ha avuto due figli: Alessandro (nel 1999) e Virginia (nel 2000).

Padre e fratello segreto di Paola Ferrari/ "Non ho mai parlato di questo mio dolore"

Entrambi i ragazzi sono molto riservati, eppure hanno un carattere d’oro e amano la famiglia. E’ proprio la giornalista, in un momento complesso della sua carriera ad aver dichiarato: “Mi sono emozionata nel vedere con quanto amore i miei figli si siano schierati dalla mia parte… I miei ragazzi si sono arrabbiati tantissimo e credo che ci siano rimasti addirittura peggio di me…”. Come riporta “Metropolitan Magazine” pare che Marco De Benedetti e Paola Ferrari volessero anche avere un terzo figlio ma che purtroppo questo non sia stato possibile per problemi di salute.











© RIPRODUZIONE RISERVATA