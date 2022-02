Marco Del Vecchio, ex Sara Di Vaira/ “È stata una delusione forte”

Marco Del Vecchio non è noto solamente per la sua carriera da calciatore, che lo ha visto militare, tra le altre, con Inter e Roma, ma anche per la sua attività nel mondo della Tv, non solo come opinionista di calcio, ma anche come ballerino a “Ballando con le stelle” È stato proprio in questa occasione che l’ex attaccante ha conosciuto Sara Di Vaira, una delle ballerine professioniste del programma condotto da Milly Carlucci e con cui ha vissuto una storia d’amore particolarmente intensa. Entrambi hanno subito capito di provare sentimenti fortissimi l’uno per l’altra, al punto tale da decidere di lasciare i rispettivi partner.

Mirko e Brenda Gozzoli, ex marito e figlia Sara Di Vaira/ "Io ho reagito male"

La 41enne toscana, colpita dal fasicno del suo compagno di scena, aveva così interrotto la relazione con Mirko, marito e papà della sua unica figlia, Brenda. Questo legame non ha avuto però lunga durata e si è concluso, non senza poche polemiche, circa due anni dopo.

Marco Del Vecchio e la relazione finita male con Sara Di Vaira: cosa è accaduto

Non è la prima volta che “Ballando con le stelle” fa da Cupido ad acluni dei loro protagonisti. È il caso, ad esempio d Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, che hanno poi costruito una famiglia, ma anche di Cristina Chiabotto e Fabio Fulco e di Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio. Queste due ultime coppie, però, nonostante avessero entrambe grandi progetti, hanno poi capito di non avere futuro e hanno così deciso di prendere strade diverse.

"Sara di Vaira si ritira", Milly piange per il suo addio/ "Devo asciugarmi gli occhi"

La ballerina e l’ex calciatore si è erano conosciuti nel 2012, ma due anni dopo sono arrivati a dirsi addio. È stata lei a porre fine a quel rapporto comprendendo di avere esigenze diverse dall’ex e non lo aveva nascosto alla stampa: “Con lui non ho più rapporti e sono single. Felicemente single – ha detto in un’intervista a ‘Novella 2000’ –. A seguito di una delusione forte, sono cresciuta. In quella storia avevo investito molto, ma sono più forte perché ho rivisto le mie priorità. Per la prima volta nella mia vita mi sono messa al primo posto e se dovessi incontrare un uomo che mi piace dev’essere qualcuno che sconvolge il mio equilibrio e dunque mi lasci al primo posto”.

Mirko Gozzoli ex Sara Di Vaira per "colpa" di Ballando con le stelle?/ L'amore per la figlia Brenda vince

© RIPRODUZIONE RISERVATA