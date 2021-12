Marco del Vecchio, storia d’amore finita con Sara Di Vaira/ “No comment!”

Marco del Vecchio e Sara Di Vaira: la passione scoppia a Ballando con le Stelle. Durante l’ottava edizione del dance show di successo di Canale 5, la ballerina professionista si ritrova in coppia con il campione Marco del Vecchio. Tra un passo di danza e l’altro scoppia la passione con i due che, pur essendo sposati, non riescono a resistere al sentimentale. Un trasporto forte, fortissimo che spinge Marco e Sara a lasciare i rispettivi partner di vita per iniziare una nuova vita insieme. L’insegnante e il concorrente, infatti, una volta usciti dal programma hanno anche deciso di andare a vivere insieme, ma il loro idillio è durato solo due anni. Nel 2014 la separazione tra i due. Il motivo? Marco del Vecchio si invaghì di Euridice Axen, l’attrice de “Le tre rose di Eva”.

Mirko Gozzoli ex Sara Di Vaira per "colpa" di Ballando con le stelle?/ L'amore per la figlia Brenda vince

Una notizia choc con la Di Vaira che disse “no comment”, mentre Del Vecchio in un’intervista preferii raggirare il tema parlando invece del rapporto con la prima moglie: “io e la mia ex moglie siamo affiatati. Nonostante la separazione, formiamo una vera famiglia: io ci sono per lei, lei per me e insieme seguiamo i nostri ragazzi. Durante la giornata siamo inseparabili e la sera ognuno va a casa sua. Non potrei mai fare a meno di lei: è la madre dei miei figli e ci vogliamo bene”.

Sara Di Varia annuncia ritiro in diretta e piange/ Ma Albertini le "ruba" la scena

Marco del Vecchio e Sara Di Vaira: in che rapporti sono oggi?

Ma come sono i rapporti tra Marco del Vecchio e Sara Di Vaira? A mettere i puntini sulle ‘i’ è stata la ballerina professionista di Ballando con le Stelle che, tornando sull’argomento, ha rivelato: “con lui non ho più rapporti e sono single. Felicemente single. A seguito di una delusione forte, sono cresciuta. In quella storia avevo investito molto, ma oggi sono più forte perché ho rivisto le mie priorità. Per la prima volta nella mia vita mi sono messa al primo posto e se dovessi incontrare un uomo che mi piace, dev’essere qualcuno che non sconvolga il mio equilibrio e dunque che mi lasci al primo posto”.

LEGGI ANCHE:

Brenda Gozzoli, figlia Sara Di Vaira finalista Ballando con te/ "Ecco il mio momento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA