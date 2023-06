Marco Della Noce, chi è il famoso comico di Zelig/ “Ho dormito in auto, non ho saputo affrontare…”

Marco Della Noce: dal successo al periodo di difficoltà

Marco della Noce, famoso comico diventato molto popolare grazie al personaggio di Oriano Ferrari, un meccanico della Ferrari che ha portato in diverse trasmissioni tv come Zelig dove la sua carriera raggiunge il picco del successo, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 26 giugno, racconta ai microfoni di Serena Bortone un periodo particolarmente difficile che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Ad un certo punto, nonostante il successo e la popolarità, Marco Della Noce, si è ritrovato a dover dormire in macchina. “Sono successi degli eventi particolari che mi hanno spiazzato e non ho saputo affrontare nel modo corretto. Sono accadute delle situazioni che mi hanno poi portato a dormire in auto e che ora sono superato. Sono arrivato ad avere un debito con il fisco intorno ai 600mila euro”, ha raccontato il comico.

Marco Della Noce: “Ecco chi mi ha aiutato”

Grazie ad una vera e propria macchina di solidarietà partita dalle persone comuni, Marco Della Noce è riuscito a superare quel periodo così difficile: “Ho avuto una grande solidarietà da parte delle persone che mi ha fatto risvegliare. Le persone che mi hanno aiutato all’inizio hanno chiamato Zelig per parlare della mia situazione e i colleghi si sono mossi subito. Mi ha colpito soprattutto il sostegno delle persone comuni”.

“Quando hai capito che ce l’avresti fatta?”, chiede Serena Bortone. “Piano piano ho cominciato a buttare i farmaci e sono uscito dall’auto quando un imprenditore mi ha dato una casa in uso gratuito e che poi abbiamo trasformato in una casa”, conclude.

