Marco Della Noce e i problemi con l’ex moglie/ “Arrivato ad un punto impensabile”

Il comico e cabarettista Marco della Noce ha dovuto affrontare momenti molto difficili nel corso della sua vita. Come quando ha chiuso ogni rapporto con la moglie, la donna con cui ha messo al mondo i suoi tre figli. I due si sono detti addio circa cinque anni fa e l’attore, nel frattempo, si è trovato a fare i conti con gravi problemi economici, accentuati dalla separazione dall’ex compagna.

UN PROFESSORE/ Diretta e anticipazioni 9 dicembre: Dante, Simone e il gemello morto!

In una interessante intervista rilasciata tempo fa a Il Corriere della Sera, Marco Della Noce aveva infatti ammesso di aver dovuto sostenere una separazione piuttosto conflittuale e dolorosa: “Cosa mi è successo? Quello che succede a tanti altri papà come: durante una separazione un po’ conflittuale sono arrivato ad un punto al quale pensavo di non dover mai arrivare, sono rimasto senza lavoro ed ho avuto lo sfratto dall’ufficiale giudiziario”.

X FACTOR 2021, LA FINALE/ Eliminati, vincitore e diretta: gIANMARIA fa ballare tutti

Marco Della Noce, la separazione dalla moglie e la crisi economica: “Ecco come mi ha ridotto”

La separazione dalla moglie, a quanto pare, ha giocato un brutto scherzo a Marco della Noce. L’attore, negli ultimi anni, ha vissuto momento molto difficili dal punto di vista personale, sia per quanto riguarda la fine della storia d’amore con la sua compagna, sia per la sua situazione economica. “Non ho casa e non ho neanche più una famiglia: nel senso che non posso vedere i miei figli non avendo un luogo consono per vederli. Una separazione un po’ troppo conflittuale mi ha reso in queste condizioni”, aveva raccontato l’attore in una vecchia intervista a Il Corriere della Sera. Per fortuna, dopo il periodo nero, Marco Della Noce è riuscito a rimettersi in carreggiata e a togliersi le sue soddisfazioni. Dopo tanto tempo, oltretutto, è tornato a Zelig, uno dei programmi cult che lo ha lanciato.

LEGGI ANCHE:

Vincitore X Factor 2021, chi è?/ La classifica: Fellow è il primo eliminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA