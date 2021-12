Marco Della Noce e la depressione/ “Dopo lo sfratto ho dovuto dormire in macchina”

Qualche anno fa il celebre comico Marco della Noce ha dovuto fare i conti con la depressione. Una brutta gatta da pelare per l’attore, che in seguito alla separazione dalla moglie si è trovato a fronteggiare ostacoli inimmaginabili. Ciò che lo ha segnato profondamente, oltre alla crisi economica, la malattia dalla quale ora Marco Della Noce sembra essere uscito definitivamente: la depressione, appunto.

In una vecchia intervista rilasciata a Spy, il comico di Zelig e di Striscia la Notizia aveva ammesso di essere sprofondato in un tunnel apparentemente senza via di uscita. L’attore, fortunatamente, non ha mai sottovalutato la questione e con l’aiuto di professionisti ha intrapreso un percorso di guarigione. Nel frattempo è riuscito anche a recuperare il rapporto coi figli, che sembrava ormai compromesso dopo la separazione dalla moglie.

Marco della Noce, le conseguenze della depressione tra crisi economica e morale sotto i tacchi

Come dicevamo la rottura tra Marco della Noce e la sua ex moglie non ha giovato al morale dell’attore, che si è trovato ad affrontare momenti difficili e a porre riflessioni amare e talvolta condivisibili. “Io vorrei delle leggi sulle separazioni più eque nei confronti dei padri e che gli avvocati lavorassero per risolvere i conflitti, non per prolungarli”, aveva spiegato Della Noce in uno dei periodi più difficili della sua vita, mostrandosi con il morale a terra.

“I miei colleghi comici mi hanno aiutato molto, mi hanno anche pagato l’albergo quando, dopo lo sfratto esecutivo, ho dovuto dormire in macchina. Ma non ho mai perso la voglia di far ridere, fa parte del mio dna”, le sue parole.

