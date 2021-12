Marco Della Noce, i personaggi più amati/ Oriano Ferrari su tutti, gli scherzi a..

Tra i personaggi più amati interpretati dal comico Marco Della Noce, c’è sicuramente Oriano Ferrari, il meccanico capotecnico ferrarista che trascorre il proprio tempo a progettare scherzi ai danni del pilota Sochmacher (nome volutamente storpiato). Ma non solo: oltre ai personaggi iconici di Marco della Noce ci sono anche le numerose e proficue collaborazioni dell’artista con la Gialappa’s Band, quindi la partecipazione a Mai dire Gol, e in seguito il progetto con Serena Dandini ne L’ottavo nano.

Marco Della Noce ha lavorato nel cinema come doppiatore, prestando la sua voce al celebre personaggio di Luigi nel film di animazione Cars – Motori ruggenti, nel 2011 in Cars 2 e nel 2017 in Cars 3 . L’artista ha preso anche parte al cast di Made in Sud, il programma Rai in cui ha interpretato il personaggio di “Larsen”, il microfonista della trasmissione. Ricordiamo, tra le altre avventure professionali di Marco, la fortunata partecipazione a Zelig, dove ha lasciato il segno.

Marco Della Noce: dal fortunato debutto agli anni difficili

Marco della Noce ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ottanta, quando faceva parte del gruppo comico de La Carovana assieme a Cesare Gallarini. I suoi primi passi nella comicità sono stati fruttuosi, infatti Della Noce si è messo subito in evidenza aggiudicandosi il premio della critica al Festival nazionale del Cabaret. Con questo importante riconoscimento, Della Noce e Gallarini vengono ingaggiati da Antonio Ricci per il programma comico Drive in.

Nel 2013, poi, Della Noce entra nel cast di Striscia la Notizia per vestire i panni di Capitan Ventosa. Segue un periodo molto buio a livello personale ed una ripresa, più recente, che vede fortunatamente riemergere anche l’amore e l’interesse dei suoi fan.

