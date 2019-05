Marco di Carlo “Sono io Mark Caltagirone”/ A Storie Italiane la verità sul Pratigate

Notizia choc a Storie Italiane anche se Eleonora Daniele non lo ha annunciato di certo così per non entrare in conflitto con la collega Barbara d’Urso, ma la questione sicuramente non cambia: Mark Caltagirone è in studio. Il Pratigate inizia ad avere capo e coda e mentre la showgirl sarda domani annuncerà a Verissimo di aver mentito e di essere vittima di plagio, su Rai1, proprio a Storie Italiane prende corpo, per la prima volta, il bel Mark Caltagirone. In realtà sembra che sia solo uno dei tanti che in questi mesi sono stati mostrati e presentati come il finto imprenditore che tutti cercavano e lui stesso oggi lo racconta nel programma di Eleonora Daniele. Lui si chiama Marco di Carlo, è brizzolato e muscolo, come in molti lo hanno descritto in questi giorni, e in passato ha fatto l’autore televisivo per Mediaset, un programma con Pamela Prati compreso, che sia questo il motivo che ha spinto la showgirl ad usarlo come volto e fisico del suo promesso e finto sposo?

LE RIVELAZIONI DI MARCO DI CARLO ALIAS MARK CALTAGIRONE

Anche Eleonora Daniele se lo chiede prima di lasciare la parola a Marco di Carlo che racconta di come la foto e di sua figlia siano state usate in questa triste vicenda anche se, come spiega il suo avvocato, non sa bene ancora chi è colpevole di averlo messo in mezzo e chi ha usato effettivamente la sua immagine rubandone, di fatto, l’identità: “Sostanzialmente martedì di questa settimana sono stato contattato dal direttore di Oggi dicendomi ho in mano una tua foto con tua figlia che è stata utilizzata all’interno di questo scandalo per spacciarti come Mark Caltagirone. Io di questa faccenda ho sempre saputo troppo poco e quello che ho saputo è stato tramite i programmi televisivi“. Il suo avvocato rivela di non aver ancora sporto una denuncia vera e propria in attesa di capire bene cosa sia successo e chi siano i colpevoli ma la conduttrice li invita a farlo perché in molti sono stati nel suo studio ma nessuno ha denunciato.

Ecco il video del momento:

A #storieitaliane Marco Di Carlo “non centro nulla ma mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone” Segui la diretta con @eleonoradaniele su @RaiUno e @RaiPlay pic.twitter.com/dDP3ayjXgN — storieitaliane (@storie_italiane) May 24, 2019





