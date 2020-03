Marco disperato per Carlotta, Uomini e Donne/ Lei chiude, lui piange “Mi sono illuso”

La puntata di Uomini e Donne in onda venerdì scorso si è conclusa con Marco e Carlotta al centro dello studio. I due stavano uscendo insieme ormai da alcune settimane e tutto sembrava procedere benissimo. Eppure venerdì Carlotta ha ammesso di essere legata a lui da un profondo affetto ma di non sentire nei suoi riguardi un desiderio tale da continuare la conoscenza. Un brutto colpo per Marco, che in studio ha raccontato del loro ultimo incontro: “Lei è venuta da me per il mio compleanno. L’ho vista strana. Abbiamo dormito insieme. Il giorno dopo siamo andati in piscina e le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto di aver avuto un crollo. Ci siamo baciati, ma c’era la testa ma non c’era trasporto.” Il cavaliere ha allora compreso che qualcosa non andasse, ed è per questo che ha ammesso in studio che fosse il caso probabilmente di chiudere.

Uomini e Donne, Marco sta male per Carlotta: “Mi sono illuso”

D’altra parte, Carlotta non ha smentito le perplessità di Marco e anzi, a Uomini e Donne, ha confermato di voler chiudere questa frequentazione. “Io sto rinunciando ad un ragazzo incredibile e non so se ne incontrerà un altro in futuro, ma a 35 anni non accetto di rinunciare a sentire quel qualcosa nella pancia e non è giusto neanche nei suoi confronti” ha ammesso la dama. Oggi, nella nuova puntata del trono Over, li ritroviamo ancora una volta al centro dello studio. Marco è disperato e ammette di aver creduto molto in questa storia e di essersi però illuso. Il cavaliere è davvero provato ma deve accettare la decisione di Carlotta e la consapevolezza di questa distanza tra loro.



