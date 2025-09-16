Marco a pezzi a Temptation Island 2025 dopo le accuse di Denise: relazione al capolinea? "Le auguro solo una cosa..."

Marco commenta a Temptation Island e poi..e poi… il suo stato d’animo dopo la rottura con Denise. Quest’ultima ha rivolto al fidanzato delle accuse pesantissime e a questo punto la loro storia sembra davvero giunta al termine. Il ragazzo è abbastanza affranto e non fa nulla per nasconderlo nello speciale in onda su Canale 5. “A 31 anni mi pesa ricominciare. Questa è un’età in cui se non hai costruito inizi a costruire ed io con lei avevo fatto dei progetti e sentivo di farli con lei. Nelle relazioni precedenti non mi sentivo pronto, per me lei era importante davvero”, dice Marco nel confronto con Filippo Bisciglia.

Il conduttore cerca di capire cosa sia successo e prova a stimolare un reazione da parte di Marco. Che racconta retroscena sorprendenti relativi al post Temptation Island. “Io e Denise ci siamo sentiti, ci siamo visti e abbiamo fatto finta di non conoscerci”, racconta Marco.

“Ora lei mi dice che sono la sua delusione più grande ma penso sia dovuto al momento di rabbia magari un giorno capirà”, si augura Marco pensando al suo rapporto complicato con Denise. Dopo Temptation Island 2025, il ragazzo fa un augurio alla sua ex. Un augurio che sa tanto di resa: “Spero che trovi la serenità e io per quanto riguarda me, mi auguro di realizzare i miei sogni, magari diventare padre”.

Su alcune insinuazioni di Denise, convinta che Marco la tradisse o comunque che non avesse detto di essere fidanzato ad una sua conoscente. “Non mettevo i manifesti sul fatto che ero fidanzato…”, ammette Marco, non dando però troppo peso alla cosa. Denise, a quanto pare, la pensa diversamente e oggi infatti la loro relazione sembra giunta al capolinea.