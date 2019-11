Marco e Ambra/ Amicizia dopo il divorzio? Sei mesi dopo… (Matrimonio a Prima Vista)

Marco e Ambra sono rimasti amici dopo Matrimonio a Prima Vista? Il programma si è concluso ormai il mese scorso ma solo questa sera, su Real Time, conosceremo i dettagli di quello che è successo sei mesi dopo la fine e la decisione del divorzio. I due non sono andati d’accordo sin dall’inizio perché Ambra era alla ricerca di un uomo che le tenga testa, qualcuno di più “rude” a differenza di Marco che più volte ha sottolineato la sua dolcezza e la poca voglia di cambiare per lei. Fatto sta che questo muro iniziale non è mai sceso giù e, nonostante il feeling e le risate, alla fine i due si sono detti addio. Questa sera si ritroveranno al cospetto degli esperti per scoprire cosa è successo. Proprio questa sera sentiremo Marco ammettere di aver sentito da subito il poco interesse fisico di Ambra nei suoi confronti e che questo lo abbia bloccato tanto di non essersi, a sua volta, innamorato di lei sebbene fosse proprio la sua donna ideale. I due sono rimasti amici e sono usciti insieme e sono andati anche al mare, adesso sanno che tra loro non ci potrà essere un amore ma sicuramente un’amicizia è nata. Cosa riveleranno sui social subito dopo la puntata? (Hedda Hopper)

Marco Rompietti e Ambra Radicioni hanno optato per il divorzio ma…

Marco Rompietti e Ambra Radicioni non ce l’hanno fatta. Matrimonio a prima vista ha regalato alla coppia un’avventura al contrario e alla fine hanno deciso di procedere con il divorzio. Erano fin troppe le differenze caratteriali fra i due e la convivenza di cinque settimane ha provocato spesso delle fratture fra marito e moglie. Secondo gli spettatori, come si intuisce dai social, la colpa in realtà sarebbe tutta di Ambra. Ostile verso la relazione fin dai primi momenti, decisa a non dare alcuna possibilità a Marco. Quest’ultimo invece ha teso la sua mano in diversi momenti, ma alla fine ogni suo sforzo si è rivelato vano. Troppo sensibile il suo carattere rispetto a quello della Radicioni, troppo emozionato persino nel ripensare al giorno delle loro nozze. Ambra invece ha visto il matrimonio come una sorta di trappola da cui, in qualsiasi modo, avrebbe voluto uscire. “Marco prima di questo esperimento era una persona entusiasta, iper positiva”, dice prima di incontrare per l’ultima volta la moglie. Ha la certezza di aver mantenuto questo suo modo di essere fin dall’inizio e che ha intuito tutto ciò che può dare nella vita e che cosa potrà ricevere. Il confronto tra l’altro non gli ha tolto del tutto la speranza di un esito positivo, anche se ha delle riserve e sa che dovrà migliorare il suo modo di rapportarsi con le persone.

Marco Rompietti e Ambra Radicioni divorzio, Matrimonio a prima vista: cosa è andato storto?

Che cosa è andato storto fra Marco Rompietti e Ambra Radicioni? Matrimonio a prima vista è stata un’avventura piena di altalene per entrambe, dall’esito quasi scontato. “Credo di averci provato, non ci sono riuscito, questo è chiaro. Ci ho provato fino ad un certo momento, con grande trasporto”. Il viaggio di nozze però lo ha vissuto come un eterno inseguimento di lei e l’entusiasmo provato nei giorni successivi non sono serviti. “Ha tutti i requisiti per essere la donna giusta per essere al mio fianco per tutta la vita”, ha confessato, anche se non si è mai lasciata andare. Ambra invece crede di essere riuscita ad aprirsi rispetto al passato. “Sicuramente non pensavo di poter affrontare tutta questa situazione in generale”, dice riguardo all’esperienza. In alcuni momenti si è sentita matura, persino situazioni da cui di norma sarebbe fuggita a gambe levate. “So di essere stata me stessa, di essermi ascoltata tanto e soprattutto di essere stata sincera con Marco”, dice ammettendo comunque di non essere sicura dell’esito finale. Come sappiamo, le nozze si sono concluse però con un divorzio. Per Ambra è stato significativo non aver mai avuto il desiderio di prendere per mano il marito o abbracciarlo. Nessuna emozione quindi. “Se devo guardare quello che vedo io, direi di sì”, dice Marco durante il confronto. Lo stop però arriva da Ambra: “Non ho sentito coinvolgimento, quel motore dentro che mi avrebbe potuto spingere ad andare avanti”.



