Anticipazioni Costanza fiction di Rai1, “Scena incredibile tra Marco e Costanza”: parla Marco Rossetti

La prima puntata di Costanza, fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e con protagonista Miriam Dalmazio ha già conquistato il pubblico. La serie ruota attorno alla figura di Costanza Macallè che lascia la Sicilia per trasferirsi in Veneto non solo per lavoro, è una paleopatologa, ma anche per rivelare all’ex compagno Marco di essere il padre di sua figlia Flora. Marco è un giovane architetto pronto a sposarsi con Federica (Giulia) ed rimarrà sconvolto da questa scoperta ma come reagirà?

Delle anticipazioni Costanza e soprattutto sul rapporto di Marco con la figlia Flora le ha fornite l’attore che lo impersona, Marco Rossetti, in un’intervista rilasciata ad Esquire. Proprio sulla scena di Marco e Costanza, quando la giovane gli rivela di essere padre ha anticipato: “È stata una scena incredibile da girare ma tosta. Eravamo lì la sera sul Ponte di Castelvecchio di Verona alle prese con un dialogo scritto davvero bene che mette in scena un confronto duro, in cui il mio personaggio reagisce di pancia e da lì, appunto, decolla il suo dolcissimo calvario di accettazione alla scoperta delle gioie della paternità.”

Marco Rossetti ammette: “Costanza è una fiction piena di contraddizioni ma è questa la sua forza”

E sempre durante l’intervista Marco Rossetti ha ammesso quale, secondo lui, è il vero punto di forza della fiction di Rai1 Costanza: “La forza di questa serie è che è molto più di una commedia romantica, è una storia d’amore e come tutte le storie d’amore è piena di contraddizioni, di sali e scendi…non è mai comoda. Come la vita.” E una serie molto realistica dove le persona hanno pregi e difetti, si incontrano, si frequentano, si scontrano e si lasciano senza mai smettere di amarsi.



Altro di punto di forza, inoltre, è anche il cast. Marco Rossetti ha definito la sua partner femminile Miriam Dalmazio, la protagonista della fiction, gigantesca su un ruolo che rende al meglio e poi è anche una straordinaria compagna di viaggio ed un talento raro. Straordinaria è anche la piccola Elena Sophia Senese, Flora, già un talento, sensibile ed intelligente. Non si è sbilanciato oltre, tuttavia, sulle anticipazioni Costanza.

Costanza, Blackout, Un passo dal cielo e Doc-Nelle tue mani: Marco Rossetti svela a quale personaggio è più legato

Marco Rossetti è ormai un volto familiare nelle fiction Rai. In quest’ultimi anni ha interpretato Nathan in Un passo dal cielo, Damiano Cesconi in Doc-Nelle tue mani, Marco Raimondi in Blackout ed adesso è Marco in Costanza. Tuttavia alla domanda a quale dei vari personaggi sia più legato ha risposto a Nathan di Un passo dal cielo perché è un uomo libero che vive fuori dagli schemi, è un tipo molto introspettivo che gli piacerebbe incontrare nella vita.