Finito Temptation Island 2025 ed in attesa della reunion a Uomini e Donne tra qualche settimana, si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro dei protagonisti. Non è un mistero per nessuno, infatti, che spesso coloro che escono single dal reality dei sentimenti approdano nel dating show pomeridiano condotta da Maria De Filippi o come tronisti oppure come dame o cavalieri del Trono Over. E l’ultimo rumor in ordine di tempo riguarda Marco Raffaelli di Temptation Island 2025 che ha partecipato nel reality con Denise Rossi. I due dopo un po’ di tira e molla sono usciti separati dal reality e dunque dei perfetti candidati.

È il sempre informato sito di Lorenzo Pugnaloni, infatti, che lancia una clamorosa indiscrezione: Marco Raffaelli di Temptation Island 2025 tronista di Uomini e Donne a settembre. Il sito, infatti, riporta che negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni circa la possibilità che Marco dopo la rottura con Denise possa approdare nel dating show di Canale 5 come possibile tronista. Per il 31enne sarebbe l’occasione di poter finalmente trovare l’amore dopo averlo cercato tra anni fa in un noto programma di Real Time e poi perso a Temptation, che sia la volta buona?



L’indiscrezione che vede Marco Raffaelli di Temptation Island 2025 tronista di Uomini e Donne è uscita pochi giorno dopo un’altra indiscrezione, non confermata, che vede la sua ex fidanzata Denise Rossi tra le candidate al Trono Over come dama. Se ciò si verificasse la coppia formata da Marco e Denis a Temptation tornerebbe insieme in tv in un altro programma. I due avrebbero due ruoli diversi, il primo il tronista e la seconda la dama del Trono Over ma sarebbe interessante vederli interagire insieme durante le rispettive nuove conoscenze. Non c’è un dubbio che sarebbe un bel colpo e catturerebbe la curiosità dei telespettatori. Ed ecco perché è molto probabile che entrambi approdino nel dating show di Canale 5 ma per saperlo con certezza è necessario attendere notizie ufficiali.

