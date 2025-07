Nuovo falò di confronto per Marco e Denise a Temptation Island 2025: i due vanno via insieme ma per loro non è finita qui

Lo aveva promesso e così è stato: Denise ha chiesto un nuovo falò di confronto al fidanzato Marco a Temptation Island 2025. Lui, qualche puntata fa, ha voluto mettere un punto alla loro relazione dopo essere stato paragonato da lei al tentatore Flavio Ubirti, ma lei si è detta determinata a riconquistarlo. Motivo per il quale ha chiesto un nuovo falò di confronto, attraverso il quale ha voluto meglio chiarire quanto detto e i suoi sentimenti per lui.

“Quando ci siamo lasciati ho sentito quello abbraccio forte, nostro, e voglio ripartire da quello. – ha allora esordito Denise, di nuovo faccia a faccia con Marco al falò di confronto – Ti voglio dire che io non ti ho mai voluto mettere a confronto con nessuno, tu sai quello che vali per me, l’hai sempre saputo.” E ha spiegato: “Quando ho parlato di immaturità, è una cosa che ti avevo detto anche molte volte a casa, quindi non credevo ti stessi ferendo così tanto. Mi dispiace, ma era il mio modo per farti arrivare il mio messaggio, il volere da te delle risposte e il dialogo che è mancato tanto.”

Marco e Denise lasciano insieme Temptation Island 2025 ma per la coppia è in arrivo un nuovo colpo di scena

Denise ha tenuto anche a spiegare una frase che tanto ha ferito Marco durante il percorso a Temptation Island: “Il fatto che io abbia detto di essere felice senza di te vuol dire che io ho riscoperto, con questa esperienza, che posso stare bene.” Lui, però, è ancora troppo ferito dal paragone con il single Flavio: “Mi hai messo a paragone con un ragazzino. Mi sono sentito non valorizzato, per me l’amore non basta, deve essere accompagnato dalla stima e io non l’ho vista nelle sue parole.” Denise ha cercato di farlo ragionare, facendogli capire che, in quel momento, aveva bisogno di una persona che la ascoltasse, poi si scusa: “scusami se ti sei sentito ferito, ma non è come credi.” Marco, alla fine, cede, e decide di uscire insieme a lei, ma fa una premessa: “Usciamo insieme ma ho bisogno di metabolizzare.” E infatti, gli spoiler ci svelano che per la coppia non è finita qui.