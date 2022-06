Marco e Federico De Gregori, figli Francesco De Gregori/ “Lavorano” nella musica

Chi sono Marco e Federico De Gregori, i figli di Francesco De Gregori

Marco e Federico De Gregori sono i figli gemelli di Francesco De Gregori nati dal matrimonio con Francesca Gobbi. Dopo il “lieto si” pronunciato nel 1978, Francesco e Chicca hanno avuto due splendidi figli: Marco e Federico. I due sono gemelli e sono diventati famosi da quando hanno deciso di aprire un negozio di vinili a Roma dove è possibile trovare degli interi scaffali riempiti prevalentemente con dischi in vinile. Naturalmente all’interno del negozio è possibile trovare anche cd e box set in edizioni limitate di grandi nomi: da Frank Zappa ai Beatles, da Chet Baker e tanti altri. In pochi sanno che il cantautore romano ha dedicato ai suoi amatissimi figli il brano “Raggio di sole”

Francesca Gobbi, chi è la moglie di Francesco De Gregori/ "Lei è sempre più brava"

Una bella famiglia quella composta da Francesco De Gregori e Francesca Gobbi che hanno cresciuto insieme i due figli di cui si conoscono davvero pochissime informazioni.

Francesco De Gregori, i figli nati dal matrimonio con Francesca Gobbi

Marco e Federico De Gregori sono i figli di Francesco De Gregori e di Francesco Gobbi. Una grandissima storia d’amore quella del cantautore romano che è sposato da 44 anni con la donna che ha conosciuto quando era un adolescente visto che si sono conosciuti tra i banchi di scuola.

Francesco De Gregori, chi è?/ "Mi sento uno che fa parte della vita degli altri"

“Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo (salire sul palco con me, ndr), ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico” – ha detto l’artista parlando della compagna dalle pagine de La Sicilia. La musica è una grande passione di tutta la famiglia De Gregori visto che anche i figli Marco e Federico hanno deciso di “lavorarci” aprendo un negozio di vinili a Roma dove è possibile acquistare pezzi rari e da collezionisti.

LEGGI ANCHE:

Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Spesso sale sul palco con lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA