Marco e Pietro, fratelli di Marianna Morandi/ “Una famiglia bellissima, amo tutto”

Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian, ha due fratelli: Marco e Pietro, nato dal matrimonio del padre con Anna Dan. Gianni Morandi e Laura Efrikian hanno avuto tre figli Serena (nata nel 1967, ma vissuta poche ore), Marianna (nata nel 1969) e Marco (nato nel 1974). Marco Morandi ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, come compositore e attore.

Nel 1999 ha affiancato il padre Gianni nella fiction “C’era un ragazzo”, mentre nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Che ne so”. Nei primi anni Duemila ha recitato nel musical “Gianburrasca”, vestendo i panni del protagonista. Successivamente a prodotto e scritto lo spettacolo “Nel nome del padre storia di un figlio di…”. Marco Morandi è sposato con Sabrina Laganà, dal quale ha avuto tre figli, Leonardo, Jacopo e Tommaso.

Pietro Morandi è il terzo figlio di Gianni nato nel 1997 dalla relazione con Anna Dan, sposata poi nel 2004. Anche Pietro, con il nome d’arte di Tredici Pietro, ha seguito le orme del padre nel mondo della musica. Il 15 giugno 2018 è uscito il suo primo singolo “Pizza e Fichi”, mentre il primo album, intitolato “Solito posto, soliti guai”, è uscito nel 2022. “Per me sarebbe un sogno suonare insieme a mio padre, sarebbe una di quelle cose che ti porti dentro per tutta la vita. Però io sono qui per la mia musica e ho bisogno di tempo per dimostrarlo”, ha detto Pietro Morandi ai microfoni di Radio Deejay. La famiglia Morandi è molto unita: “Sono nata in una famiglia bellissima di cui amo tutto: i miei genitori, i miei fratelli, i miei meravigliosi nipoti e poi e poi e poi…”, ha scritto Marianna Morandi su Instagram.

