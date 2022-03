Marco e Pino Maddaloni, chi sono i fratelli di Laura Maddaloni/ Lo sport è una passione di famiglia

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere in più occasioni Clemente Russo, soprattutto per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, dove è apparso evidente il suo carattere a tratti impetuoso, oltre che per le sue imprese sportive. Gran parte del merito, come si dice spesso in questi casi, è certamente anche della moglie, Laura Maddaloni, che ha saputo stargli al fianco pur senza essere mai opprimente.

I due si sono sposati a Cervinara nel 2008, in una cerimonia in cui lui ha scelto di utilizzare un look davvero particolare, composto da giacca con pellicciotto bianco, cappello e bastone. Le famiglie di entrambi sono davvero unitissime, non solo per ovvi motivi di parentela, ma anche per affari.

Il rapporto di Laura Maddaloni con i fratelli Marco e Pino: non solo affetto familiare

Anche Laura, al pari del marito Clemente Russo, uno dei pugli italiani più forti, ha una grande passione per lo sport. Lei ha praticato per anni il judo, attività a cui si è avvicinata grazie al papà Giovanni. La sua palestra a Scampia è nota tra gli abitanti della zona ed è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per chi voleva scappare dalla brutta località del luogo. Ed è qui che, oltre a lei, si sono allenati, i fratelli Marco e Pino, oro olimpico a Sidney.

La donna, insieme ai fratelli e al marito hanno fondato una palestra, denominata Clemente Russo e Maddaloni Brothers, che è stata inaugurata a San Nicola di Strada. “Il Centro ci vede impegnati a 360 gradi – aveva detto il pugile in occasione dell’inaugurazione -, con fitness per tutti e sport agonistici. Naturalmente non potevamo non fare il pugilato e il judo, gli sport che hanno portato me e la famiglia Maddaloni alla ribalta internazionale. Più che una palestra, però, è un club, dove incontrarsi e stare insieme, oltre a fare sport. Un punto di aggregazione che può essere frequentato da ragazzi e anziani, uomini e donne, professionisti e studenti”.

