Marco e Romina Maddaloni/ “Quando ci siamo conosciuti non avevamo un euro”

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli raccontano la loro storia d’amore iniziata con un messaggio sui social nel lontano 2009, quando entrambi stavano affrontando difficoltà economiche e non avevano raggiunto il successo e la popolarità che hanno oggi. Ospiti di Mia Ceran a Nei Tuoi Panni, trasmissione in onda su Rai 2, rivelano come tutto è iniziato. “Lui mi scrive sui social ‘non potevo esimermi dall’aggiungerti, sei una bellissima ragazza, spero di avere la possibilità di conoscerti’ – confessa Romina Giamminelli – Io vado a vedere il suo profilo, era anche un bel ragazzo ma c’erano delle sue foto in cui si divertiva e io all’epoca cercavo l’amore vero, io sono un’eterna romantica e pensavo che non fosse fatto per me. E invece…”.

Marco Maddaloni spiega di aver preso l’iniziativa dopo che Romina le era stata menzionata da un’amica in comune e ammette che “quando l’ho vista per la prima volta camminava per il suo viale, perché sono andata a prenderla a casa, e ho pensato che avevo trovato la donna perfetta”. Ma non sempre le cose sono andate bene per entrambi, come spiega la stessa Romina: “credo che la nostra storia sia una favola perché abbiamo tanto da raccontare. Abbiamo passato un periodo in cui non avevamo un centesimo, ci incontravamo in Piazza Dante e compravamo una pizzetta da un euro per poi camminare e fare tutte le strade di Napoli, tornando a casa la sera”. Un periodo, quello di “quando non avevamo un euro” che per Marco Maddaloni coincide con il momento in cui “avevo già toccato l’apice della mia carriera e poi ero caduto, ma il judo insegna proprio a rialzarsi. Quando ho conosciuto lei, e i benefici che mi ha portato sono stati tali che non sono più caduto e ho trovato un equilibrio e una responsabilità”.

A oggi, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono una delle coppie più affiatate e solide note al grande pubblico e, come riconosce lo stesso judoka, “cresciamo ogni giorno di più, siamo più innamorati oggi che prima”. E nel salotto di Nei Tuoi Panni raccontano anche il momento in cui lui ha regalato a Romina la casa dei loro sogni, partendo da una prima casa che “era una mansardina di 65 metri quadri, con un mutuo che pagavamo a malapena. Poi assieme alla nostra famiglia i nostri sogni si sono realizzati e oggi viviamo in questa casa bellissima con la piscina e il giardino”.

Una villa che, come racconta Romina Giamminelli, “abbiamo visto in condizioni pessime, in piena costruzione, e per vari problemi abbiamo dovuto rinunciare. Io ho perso il pensiero mentre Marco non si è mai fermato, non ha mai accettato che non fosse nostra. Mi ha fatto questa sorpresa portandomi in questa casa dove vivevano delle persone, degli americani. Una di queste persone già era fuori quando siamo arrivati e la cosa mi sembrava strana, poi ci porta a vedere la casa e andiamo sul tetto. Sul tetto racconto a questa persona come l’abbiamo vista nascere e lì Marco mi chiede ‘e se ti dicessi che è nostra?’. Sono saltata di gioia, ero anche incinta di Giselle, sembravo una bambina al parco giochi”.











