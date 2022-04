Marco e Valentina, coppia Ultima fermata/ Lui: “per me non dev’essere una mamma”

Marco e Valentina sono una delle coppie protagoniste dell’ultima puntata di Ultima fermata, il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Durante la puntata finale di mercoledì 13 aprile scopriremo il destino di Marco e Valentino, che hanno deciso di partecipare al programma dei sentimenti per darsi un’ultima possibilità, Il format del programma, infatti, è stato pensato come l’ultima chanche per alcune coppie per comprendere se la loro lunga ed importante storia d’amore possa andare avanti o se ci sia qualcosa di irrecuperabile. Il problema tra Marco e Valentina sembra essere legato ai dubbi che da tempo insinuano la mente della ragazza che ha deciso di partecipare al programma per dare un out out al compagno. Proprio Valentina, infatti, nel video di presentazione dichiara di aver bisogno di Ultima Fermata per capire se Marco è ancora innamorato di lei.

Per questo motivo Valentina ha dato un ultimatum a Marco: “ho bisogno di sapere se mi ami oppure no. Ti do tempo 24 ore per avere queste risposte”.

Marco e Valentina a Ultima Fermata: la coppia ad un bivio

La prova d’amore tra Marco e Valentina ci sarà a Ultima Fermata? Lui nella casetta lamenta con gli altri compagni di essere trattato come un bambino. “Tanto lei per me non deve essere una mamma, mi tratta proprio come un bambino ‘non far questo, non fare quest’altro” – ha raccontato Marco, mentre Valentina tra i due sembra quella più decisa considerando la richiesta diretta fatta al compagno. “Ne scopriremo delle belle, ho bisogno di sapere se mi ami oppure no. Ti do tempo 24 ore per avere queste risposte” – ha detto Valentina senza troppi giri di parole.

Cosa succederà tra i due e soprattutto quale sarà la risposta di Marco alla domanda della fidanzata Valentina? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata finale di Ultima Fermata!

