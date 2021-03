Marco Fallini: “Ho malattia rara, aiutatemi”/ “Dolori come se avessi chiodi ovunque”

La storia di Marco Fallini sta diventando virale in queste ore ed è proprio ciò che il trentatreenne di Prata Camportaccio, attualmente residente in Svizzera, auspicava. Non certo per ricercare la fama, ma per trovare una soluzione definitiva per la sua salute: il ragazzo è infatti affetto da una malattia rara non ancora identificata, con la quale convive ormai da settantadue mesi. “Quanti di voi amano uscire con gli amici, andare in bicicletta, ballare – scrive su Facebook –? In questo periodo di limiti dovuti al Coronavirus, molti sono costretti a grandi rinunce. La mia quarantena dura da sei anni. Una situazione che non cambia e non cambierà neanche una volta finita la pandemia. Per questo vi chiedo di aiutarmi”.

Così, ha deciso di divulgare attraverso il web la sua storia, fatta di profonde sofferenze, nella speranza di trovare qualcuno che lo possa aiutare a guarire e a curarsi. Addirittura, ha deciso di pubblicare per intero le sue cartelle cliniche e invoca il supporto di ricercatori o medici che, in qualsiasi angolo del mondo, abbiano messo a punto una terapia che possa venirgli in soccorso, possibilmente al più presto.

MARCO FALLINI: “COME SE AVESSI CHIODI DAPPERTUTTO”

Marco Fallini, a proposito della malattia rara ad oggi senza nome, ha aggiunto che fin qui gli sono state diagnosticate spondiloentesoartrite psoriasica e impingement femoro-acetabolare, associati a dolore cronico. E, in tal senso, gli antidolorifici sono acqua fresca. Dopo essersi sottoposto a oltre cento visite, quattro interventi chirurgici e a sette mesi di ricovero, con più di trenta medicinali assunti, ha scelto la via dei social per provare a uscire da questa situazione: “Per farvi capire – spiega –, è come se avessi dei chiodi di grosse dimensioni conficcati nel bacino, nella schiena, nelle ginocchia. Dolori sempre presenti qualsiasi posizione assuma, che accompagnano la mia giornata dall’inizio alla fine, anche ora mentre scrivo questo post. A questo si aggiunge un mal di testa costante”. Il suo stato d’animo si fa via via sempre più cupo: “Tempo fa mi sono iscritto a un’associazione che accompagna i malati terminali a una morte assistita. Quando ci si sente sotto tortura senza prospettive di miglioramento, questa alternativa viene presa in considerazione in maniera concreta. La mia ultima speranza ora è affidata ai social. Non avrei mai pensato di tentare questa strada fino a poco tempo fa, ma non mi restano alternative”. Per chi fosse nelle condizioni di dargli una mano, oltre alla sua pagina Facebook personale, ce n’è un’altra denominata “Helpingmarco”, oltre al blog helpingmarco.com.

