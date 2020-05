Marco Fantini, compagno Beatrice Valli/ “Azzurra mi ha fatto innamorare di nuovo”

Pubblicità

È stata una lunga notte per Beatrice Valli e Marco Fantini che solo poche ore fa hanno potuto finalmente tenere tra le braccia la nuova arrivata, Azzurra. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà per la seconda volta dopo l’arrivo della piccola Bianca. Ed è con una dolcissima foto postata su Instagram che lo vede con la sua secondogenita tra le braccia che Marco confessa l’esplosione di sentimenti provati al solo vederla: “13/05/2020 Benvenuta principessa di papà. Sei la speranza e la luce in questo periodo un po’ buio. Un papà bis innamorato”. Poi, in alcune stories, ha continuato: “Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi è la cosa più bella che si può avere nella vita, – ha fatto sapere Marco nel suo post, per poi aggiungere – vado a provare a dormire, ma sarà dura perché l’emozione è tanta, sono felicissimo. Ringrazio tutti per i messaggi e niente aspettiamo a casa la mamma e Azzurra”.

Marco Fantini e Beatrice Valli, matrimonio saltato o rimandato?

Con l’arrivo della piccola Azzurra ad allargare la famiglia, per Marco Fantini e Beatrice Valli non resta che coronare l’ultimo sogno: il matrimonio. Con lo scoppio della pandemia di Coronavirus la coppia ha però ammesso di aver messo al momento in pausa i preparativi per le nozze che sembravano essere imminenti: “Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”, hanno dichiarato. Non è però da escludere che, quando la situazione tornerà alla normalità, Marco e Beatrice concluderanno i preparativi per convolare a queste nozze tanto desiderate. E, al loro fianco, non ci saranno solo Alessandro e Bianca ma anche l’ultima arrivata in famiglia, Azzurra.





