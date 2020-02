MARCO FANTINI/ Da Uomini e Donne al matrimonio con Beatrice Valli.. (Verissimo)

Marco Fantini sarà ospite a Verissimo insieme a Beatrice Valli per raccontarsi a Silvia Toffanin e raccontare la loro storia d’amore. Tutto è iniziato all’interno di un altro programma Mediaset, Uomini e Donne, dove Marco si è presentato in qualità di corteggiatore. La prima ragazza a catturare la sua attenzione fu Anna Munafò, che a lui preferì Emanuele Trimarchi. In seguito, lo stesso Marco divenne tronista, e in questi panni conquistò la sua attuale fidanzata Beatrice Valli. La Valli, modella emiliana già mamma di Alessandro, piacque a Marco fin da subito. Dopo un flirt iniziale, i due si separarono, salvo poi tornare insieme alla fine del percorso in televisione. Oggi, Marco e Beatrice hanno in tutto tre figli. Il primo è quello nato dalla relazione di Beatrice con il calciatore Nicolas Bovi; la seconda, la piccola Bianca, nata ormai due anni fa; il terzo, il bebè in arrivo di qui a qualche settimana.

Marco Fantini: matrimonio e figli con Beatrice Valli

Marco Fantini e Beatrice Valli non sono ancora sposati, ma entrambi hanno già annunciato che è loro intenzione mettere su una vera famiglia. L’agognata proposta di matrimonio è arrivata nel settembre scorso, mentre la coppia si trovava in vacanza a Parigi. Come da tradizione, è stato Marco a fare il primo passo. Il video di questo evento è stato pubblicato sul profilo di Instagram di Beatrice, la quale è rimasta senza parole dopo la bellissima sorpresa del suo fidanzato. Anche i suoi seguaci hanno accolto con favore la notizia. In tantissimi, in particolare, le fanno domande sul loro essere genitori, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair: “Sono interessati alla nostra famiglia, ci chiedono quant’è difficile avere oggi come oggi un bambino da giovani. In realtà, io non credo lo sia. È molto più facile diventare genitori da giovani perché si hanno più energie, si è più aperti mentalmente”.

Chi è Marco Fantini

Marco Fantini è nato a Correggio (Reggio Emilia) il 29 settembre 1991. Ha dunque 28 anni. Fantini si è fatto strada nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie al suo aspetto fisico, che gli ha permessso di distinguersi come modello e influencer di successo proprio come la sua fidanzata Beatrice. Prima di partecipare a Uomini e Donne, Fantini ha lavorato come cameriere a Carpi, facendo ogni tanto qualche puntatina sulle passerelle. Marco è inoltre un appassionato di sport, si allena spesso e cura molto il suo corpo. Il suo impegno gli ha permesso di diventare testimonial di numerosi brand famosi, oltre a fargli guadagnare circa 1 milione e 200mila follower. Fantini, infatti, è molto attivo su Instagram, e ha fatto della piattaforma social un vero e proprio posto di lavoro. Sul popolare social network, Marco condivide tutto quello che fa, soprattutto gli scatti e i video dei momenti trascorsi in compagnia dei suoi cari.



