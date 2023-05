Marco Fantini dedica d’amore a Beatrice Valli/ “È bastato il primo sguardo…”

Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano un anno di matrimonio: la dedica

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2014, divenendo una delle coppie più amate del dating show. L’ex tronista e la corteggiatrice hanno avuto tre bambine: Bianca, Azzurra e Matilda Luce per poi convolare a nozze lo scorso anno.

Federico Rasa e Floriana Angelica si sono lasciati?/ Dopo Temptation Island...

In occasione del primo anniversario di matrimonio, Marco Fantini ha voluto pubblicare una romantica dedica alla moglie su Instagram: “È bastato il primo sguardo… ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore… quell’amore che va oltre a ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare ,l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore! Ti amo tanto“.

Coppie di Uomini e Donne a Temptation Island 2023?/ Raffaella Mennoia svela: "Vip nel cast? Scegliamo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Fantini (@marcofantini_mf)

Marco Fantini disavventura per il Primo Maggio: lo sfogo

Marco Fantini, in occasione del Primo Maggio, si è lasciato andare ad uno sfogo sui social a causa di un brutto incidente domestico che lo ha costretto in ospedale: “Eccoci qua, siamo tornati a casa. Buongiorno e Buon Primo Maggio. Ho fatto serata al pronto soccorso” affermava.

E ancora: “Praticamente stamattina alle 3.00 Azzurra piangeva perché ha la quinta malattia e quindi mi sono alzato di scatto. C’era la finestra aperta, non so come ho fatto, ho tirato una capata contro la finestra e mi sono aperto un po’ la testa, ma per fortuna nulla di grave. Per fortuna non c’è stato neanche bisogno di mettermi i punti, mi hanno messo la colla, quindi ora vediamo. Sto pensando che tutte le volte che ci sono dei ponti o feste, noi siamo sempre fortunati“.

Temptation Island 2023, rivelato il numero di coppie a partecipare/ Tutte le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA