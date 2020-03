Marco Fantini e Beatrice Valli matrimonio rimandato/ “Coravirus, momento tragico”

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno comunicato sui social la decisione di rimandare i preparativi per il matrimonio. Una scelta in parte obbligata quella della coppia di Uomini e Donne che, come tante altre, si è ritrovata costretta a rimandare il tutto per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’Italia, come del resto tutto il mondo, sta affrontando da circa un mese la diffusione del Covid 19, un virus dichiarato pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Un momento difficile e tragico con l’Italia che è al momento il paese più colpito dal virus con ben 11,591 decessi e 101,739 contagiati superati solo dagli Stati Uniti D’America. Per questo motivo la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha comunicato ai suoi fan la decisione di rimandare i preparativi del matrimonio con il suo Marco a data da destinarsi. “Assolutamente sì! È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto” ha detto la Valli rispondendo alla domanda di un fan circa i preparativi del suo matrimonio con l’ex tronista. Una decisione comprensibile quella della coppia che si sarebbero dovuti sposare il prossimo 27 settembre 2020.

Beatrice Valli incinta: “ non potrà venire nessuno in sala parto”

A parte il matrimonio, Beatrice Valli è molto preoccupata per la sua gravidanza visto che dovrà andare in ospedale da sola senza familiari e i suoi figli Bianca ed Alessandro per via delle regole imposte dalla sanità per evitare la diffusione del contagio. “Tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale” ha detto la Valli pensando proprio ai suoi bambini Alessandro e Bianca e confermando ai fan che sarà da sola in ospedale al momento del parto. “Se il regolamento è quello che vi ho pubblicato nelle Stories giorni fa, purtroppo non potrà venire nessuno se non il compagno, ma solo dieci minuti della fine del parto” ha scritto Beatrice Valli che per fortuna potrà contare sul supporto del suo amore Marco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA