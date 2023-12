Marco Fantini/ “Uomini e Donne? Li ho conosciuto Bea: un turbinio di emozioni”

Marco Fantini e l’amore per Beatrice Valli nato a Uomini e DOnne

Marco Fantini è un ex tronista di Uomini e Donne, ma anche influencer e marito di Beatrice Valli. Il primo incontro tra i due è stato proprio durante l’esperienza televisiva nel dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che Beatrice e Marco formano una delle coppie più amate e seguite sui social. Sono oltre 4 milioni di followers su Instagram e i due sono diventati genitori di tre splendide figli. Una vita felice che li ha portati a trasferirsi a Milano dove hanno creato il nido d’amore della loro “Vallini” family come sono chiamati dai loro. A Milano hanno iniziato la loro vita di coppia e famiglia.

Proprio l’ex tronista dalle pagine del settimanale Grazia ha raccontato: “ho avuto un’infanzia molto bella, sono cresciuto in campagna, sono il più piccolo di tre figli. Grazie a quei momenti di spensieratezza, mi è rimasto un forte amore per la natura, per gli animali, per la vita all’aria aperta. Infatti, nella parentesi in cui ho vissuto con Beatrice a Reggio Emilia, la prima cosa che ho fatto è stata ricreare una mini fattoria: avevamo tre cani, coniglietti in giro per il prato e le galline. Alessandro si divertiva ad andare a raccogliere le uova nel pollaio, sfidando il gallo”.

Marco Fantini: “Il mio sogno era diventare veterinario”

La partecipazione a Uomini e Donne ha cambiato la vita di Marco Fantini. L’ex tronista di Uomini e Donne non aspirava minimamente ad una vita nel mondo della televisione o dello spettacolo. “Il mio sogno era diventare veterinario. Amavo gli animali fin da piccolo. Però non mi piaceva molto stare sui libri. Così ho coltivato un’altra grande passione, ho scelto la scuola alberghiera per diventare barman” ha raccontato l’influencer. Tutto cambia quando viene notato in una enoteca a Carpi e partecipa al concorso di bellezza di Mister Italia: “mi ha presentato una persona che organizzava un concorso di bellezza. Mi vergogno anche un po’ a raccontarlo: sono arrivato in finale a Mister Italia e pensavo che fosse finita lì, sono abbastanza timido per queste cose”.

Dopo la finale di Mister Italia arriva la chiamata di Uomini e Donne: " poi mi hanno chiamato dalla redazione di Uomini e donne di Maria De Filippi. E ho conosciuto Bea, da lì un turbinio di emozioni. E sono stato premiato". Da lì il successo e l'amore.











