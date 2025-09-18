Marco Ferradini, il cantante di Teorema sbarca al Suzuki Jukebox - La notte delle Hit e celebra la sua lunga carriera di successi

Marco Ferradini, una lunga carriera di successi ma Teorema resta il brano più rappresentativo

C’è anche Marco Ferradini tra i grandi protagonisti di Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, in onda questa sera giovedì 18 settembre. Il cantante di Teorema è pronto a regalare le sue hit al pubblico, pronto ad abbracciarlo e a cantare con lui. Da quarant’anni il classe 1949 canta e racconta l’amore i rapporti umani, cogliendone le sfumature più preziose. Frutto oggi di una memoria collettiva che continua a celebrare il cantante, soprattutto per l’indimenticabile capolavoro (Teorema) finito anche nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice.

“Con il grande Herbert Pagani avevamo avuto subito nitida la sensazione che quello che avevamo realizzato fosse un pezzo fortissimo. Certo non potevamo immaginare che lo sarebbe stato di queste proporzioni”, confida in una bella intervista rilasciata a La Stampa, dove riavvolge tutta la sua lunghissima e soddisfacente carriera.

Marco Ferradini, il cantante di Teorema diventato “guru dell’amore”

In un’altra intervista, questa volta affidata alle pagine del Corriere della Sera, il cantante approfondisce il tema più universale di tutti: l’amore. Per il cantautore, la ricetta vincente è quella di coinvolgere gli ascoltatori, cantando qualcosa in cui ognuno possa identificarsi. “La gente si identifica perché siamo fatti tutti allo stesso modo”, dice Marco Ferradini.

“Diamo per scontato un amore infinito, invece quando c’è qualcuno che non ci degna di uno sguardo siamo attratti, vorremmo conquistarlo. È una questione di bassa psicologia. E poi conta il periodo”, sottolinea ancora il cantante. Insomma, a sentire queste parole verrebbe da riprendere simpaticamente la massima di Aldo Baglio in Chiedimi se sono felice, quando definì il cantante il vero ‘guru dell’amore’.

