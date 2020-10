Marco Ferragni, padre di Chiara Ferragni/ Somiglianza impressionante, anche Leone..

In Unposted, il film documentario su Chiara Ferragni, non può mancare il rapporto speciale coltivato dalla famosa influencer con il padre Marco Ferragni. Anche lui, inevitabilmente, ha cavalcato la popolarità della figlia. Che ne sia consapevole o meno, Marco Ferragni è diventato a suo modo un personaggio pubblico. I fan di Chiara seguono con grande attenzione ed interesse le avventure del padre, soprattutto da quando ha deciso di aprire un account instagram nel dicembre del 2017. Benché conti decine di migliaia di follower, Marco Ferragni non ha alcuna intenzione di fare carriera sui social. Il padre di Chiara Ferragni ha uno studio dentistico a Cremona, dove lavora anche sua figlia Francesca, laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale. Non solo dentista, nella sua bio Instagram Marco Ferragni si è definito freerider, windsurfer, papà e nonno felice.

Marco Ferragni, padre di Chiara: che somiglianza! Anche con Leone…

Tra gli scatti pubblicati si Instagram, Marco Ferragni riserva uno spazio speciale a quelli insieme al nipotino Leone, il figlio di Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Dal suo profilo si evince una certa propensione alla sport, ma anche l’amore e la passione per il suo lavoro. Nel documentario Unposted si accenna alla separazione dalla moglie Marina, quando Chiara Ferragni aveva solo 15 anni. Il rapporto padre e figlia è sempre rimasto ottimo, tanto che ancora adesso la tutta famiglia si riunisce orgogliosamente al completo per le varie festività. Dopo essersi separato dalla moglie, Marco Ferragni ha voltato pagina e si è rifatto una vita con un’altra donna, con cui ha messo al mondo un figlio maschio. Si nota, tra i vari post, la somiglianza tra Marco e Chiara Ferragni, ma anche i punti in comune col piccolo Leone. Capelli biondi e sguardo luminoso, un marchio di fabbrica della famiglia Ferragni.



