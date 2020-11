MARCO, FIDANZATO GESSICA NOTARO/ “Gli ho dovuto far capire che mi piaceva…”

Da un po’ di tempo a questa parte la parola “fidanzato” non evoca per Gessica Notaro, ospite oggi a Live-Non è la D’Urso, soltanto brutti pensieri. L’eredità fisica e psicologica lasciata da quell’Edson Tavares condannato in secondo grado per l’aggressione con l’acido ai danni dell’ex concorrente di Miss Italia sarà impossibile da cancellare, ma è grazie a Marco che Gessica ha finalmente riscoperto il significato della parola amore. Nei confronti del 31enne riminese, Gessica ha mostrato fin da subito una grande fiducia. Se in un primo momento si era limitata a definirlo con i fan come un uomo “molto speciale“, ad un certo punto anche i suoi canali social hanno iniziato a popolarsi di scatti in compagni di Marco. Nel post che ha rappresentato di fatto la presentazione ufficiale di Marco ai suoi followers, Gessica ha scritto parole importanti: “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino“.

MARCO, FIDANZATO GESSICA NOTARO

Chissà che non sia proprio Marco l’uomo in grado di portare Gessica all’altare. La diretta interessata, ospite qualche tempo fa di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha lasciato intendere che per il momento è ancora troppo presto per parlarne: “Magari lo faremo un domani, ma non adesso nell’immediato. Mi ha regalato un bellissimo anello, un gesto d’amore, ma abbiamo tante cose da fare. E poi gliel’ho detto, semmai ti passasse per la testa, un brillocco“. A differenza di quanto si potrebbe pensare, è stata proprio Gessica Notaro a fare il primo passo: “Lui è un ragazzo molto ingenuo, come ne esistono pochi sulla faccia della terra, un’anima pura e a un certo punto gli ho fatto capire che mi piaceva. Gliel’ho dovuto far capire, perché io a lui piacevo, ma lui aveva paura che non lo guardassi neanche“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA