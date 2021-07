Marco Firpo, messaggio a Gemma Galgani: “Ti penso sempre”/ L’ex Uomini e Donne…

Marco Firpo, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne nonchè ex fiamma di Gemma Galgani, manda un messaggio alla dama storica del programma di Maria De Filippi. Nelle scorse settimane, Gemma ha ammesso di pensare molto a Marco e alle emozioni che ha provato durante la loro conoscenza. Oggi, a rispondere a Gemma, è proprio Marco che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha parlato della Galgani e del loro rapporto. Marco, dopo aver lasciato il programma, ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Oggi, però, sta bene come spiega lui stesso. “Dopo tre interventi a cuore aperto, ho ripreso a fare tutto quello che facevo prima, le cose che mi riempiono la vita e l’anima. Vado in moto, faccio surf, pratico yoga. Faccio sempre i controlli, ho seguito la riabilitazione. Ho un carattere che ama la propria serenità. Se domani vincessi alla lotteria, so che continuerei a fare la stessa vita”, ha detto l’ex cavaliere.

Marco Firpo: “Gemma Galgani? Ho in mente ogni minuto”

Marco Fipo tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne per corteggiare nuovamente Gemma Galgani? Il cavaliere, al magazine ufficiale, confessa di avere in mente tutto il tempo trascorso con la dama e di pensare continuamente a lei. “Vorrei fare una premessa. Io non ho la televisione a casa. Non vedo Gemma in televisione, me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche il pensiero di queste cose, mi ha aiutato ad attraversare il ciclone che ho subito“, ha spiegato Marco. Il cavaliere, poi, confessa di aver sentito Gemma: “Ci siamo sentiti qualche volta. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico”.

