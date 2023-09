Marco Fortunati, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ “Sono competitivo e pronto a lottare”

Marco Fortunati, chi è il concorrente NIP del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 si arricchisce di un nuovo concorrente, pronto a varcare la Porta Rossa nella puntata di questa sera. Il cast variegato di quest’anno, con volti noti e non, comprende anche Marco Fortunati, un personaggio non famoso ma pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. La clip di presentazione, mandata in onda in diretta questa sera, ci dice qualcosa in più della sua vita e della sua personalità.

“Sono Marco, ho 31 anni e sono di Bologna. Nella vita sono maestro di sci, istruttore di kitesurf e tassista“, spiega, introducendo i telespettatori nel suo mondo, fatto soprattutto di tantissimo sport, una delle sue più grandi passioni. Sul fronte sentimentale, invece, ammette che il suo cuore è al momento occupato: “Adesso vivo con la mia fidanzata Francesca. Sa che io ho un debole per le donne e qualche sbandata l’ho presa, e qualcuna anche sgamata“.

Marco Fortunati: “Entro per vincere, sono estremamente competitivo“

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 rappresenta per Marco Fortunati, così come per tutti i concorrenti NIP di questa edizione, una preziosa opportunità di mettersi in mostra e farsi conoscere al grande pubblico. Per questo l’emozione è davvero tanta: “In questo momento mi sento come davanti al cancelletto di partenza: ho i brividi, il battito forte e non vedo l’ora di cominciare“. Infine, al termine della clip di presentazione, si dice pronto a lottare per la vittoria: “Io entro per vincere, sono estremamente competitivo e sono pronto, faccia a faccia, a lottare. Grande Fratello preparati, sto arrivando“.

Il suo percorso nel reality, però, inizia dal Tugurio. Appena entrato, incontra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e, soprattutto, una montagna di roba da pulire e da sistemare. Un inizio di certo non così confortevole per lui, ma pur sempre un buon punto di partenza per questa sua nuova ed importante avventura sul piccolo schermo.











