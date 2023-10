Marco Fortunati punge Massimiliano Varrese: “Lui stuzzica Beatrice”/ “Al Grande Fratello vieni parcheggiato…”

Marco Fortunati, dietrofront su Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello 2023, finita anzitempo, Marco Fortunati – come riporta Coming Soon – ha rilasciato una breve intervista nel programma Casa Chi. L’ex coinquilino ha avuto modo di argomentare sull’ultimo scontro avvenuto nella casa: quello tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander, aggiungendo alcune considerazioni su Massimiliano Varrese.

“Jane è entrata dentro ed ha martellato; aveva ragione. Bea aveva sgravato in quella occasione, parlare di altri colleghi quando non ci sono e dire: ‘Mi ha rubato la parte’, è stato difficile”. Queste le parole di Marco Fortunati in riferimento al diverbio tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi sottolineato come, una volta fuori dalla Casa, abbia maturato alcune considerazioni anche su altri concorrenti. “Ho avuto un grande rapporto con Massimiliano Varrese ma da fuori mi sono reso conto che è più lui che va a stuzzicare Beatrice Luzzi“.

Grande Fratello 2023, Marco Fortunati analizza la sua eliminazione

A proposito dei continui scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi – intervistato a Casa Chi – Marco Fortunati ha aggiunto: “Quando lui dice: ‘Bea vive di luce riflessa’, beh Massi, lo stai facendo tu adesso. Poi che non ne hai bisogno è un altro discorso; idem per la Bea”. A proposito del rapporto con l’attrice al Grande Fratello 2023, l’ex concorrente ha invece spiegato: “Lei si era molto legata a me; in Casa vedevo che era molto pungente, da fuori vedi che lo è, ma che l’accanimento del gruppo è troppo più alto. Te la fa vedere in modo migliore, ho cambiato idea”.

Come riporta Coming Soon, Marco Fortunati ha offerto il suo parere anche in riferimento alla sua eliminazione dal Grande Fratello 2023. “Sono uscito per la nomination di Heidi e della Fiordaliso; a quanto pare sono bastate. Io non è che litigo, è che quando entri ti rendi conto della fortuna che hai avuto… Tu parli e dici le cose, ti rendi conto forse dopo che il volersi buttare in quel contesto è difficile e ti parcheggiano fuori…“. Marco Fortunati ha poi concluso: “Con Heidi avevo avuto una leggere litigata, con Fiordaliso tutto bene ma ci conoscevamo poco”.











