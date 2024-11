Marco Garofalo com’è morto, chi era il compianto coreografo

Nel corso della puntata di questa sera mercoledì 20 novembre di This is me verrà ricordato Marco Garofalo, noto coreografo e compianto professore di Amici che si è spento nel 2018 all’età di 62 anni dopo aver fatto i conti con una lunga malattia. Poco tempo prima di volare in cielo, Marco Garofalo si era lasciato andare a un toccante post sui social: “La più bella coreografia la sto facendo su me stesso e spero di finirla il più presto possibile, è dura ma la devo finire come dico io”. Una carriera grandiosa quella di Marco Garofalo, che aveva curato la coreografia di trasmissioni storiche, da Lascia o raddoppia a oltre 700 balletti realizzati per altrettanti format di successo.

Nel 2009 Marco Garofalo venne scelto da Maria De Filippi come professore di ballo, furono celebri i suoi scontri con la prof Alessandra Celentano, scambi di vedute che ai tempi dei social avrebbero riscosso ancora più risonanza.

Marco Garofalo, Enzo Paolo Turchi ricorda: “Non era un grande ballerino”

Nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi si è espresso con i compagni di gioco ricordando proprio Marco Garofalo, il marito di Carmen Russo si è espresso riguardo alle qualità del compianto collega, che a suo dire non era così indiscutibili:

“Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici, e mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa faceva le pulizie e queste cose qui” ha raccontato lo scenografo svelando un curioso retroscena che per molti era nascosto. Il noto autore tv Marco Salvati si è espresso non senza risparmiare una frecciata a Enzo Paolo Turchi: “Lo ha ricordato in un modo irrispettoso, Marco era un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo Turchi invece non è mai stato”