Compagno di vita della famosa food blogger, Marco Gentili è il marito di Benedetta Rossi, che tutti conosciamo per il suo programma tv e per i suoi libri. Ma chi è l’uomo con cui è sposata? Nato nel 1972 nelle Marche in provincia di Fermo, Marco ha conosciuto quella che sarà poi sua moglie a 25 anni. Un amore fatto di cose semplici e dedizione per la cucina, che li ha portati poi a vivere oggi in una casa enorme immersa nella natura.

Anche lui è un imprenditore di successo e co-fondatore di “Fatto in casa da Benedetta“, società della moglie. Prima del successo della Rossi, i due gestivano insieme un agriturismo. Allo stesso tempo Marco Gentili ha fondato la Maui Media Srl, società che si occupa della comunicazione e del marketing dietro alle attività della donna. Dunque, il marito di Benedetta Rossi, che raramente si mostra di fronte ai riflettori, è la testa che si occupa prevalentemente della parte di gestione. Di recente, i due hanno ceduto il 51% della loro società a Mondadori, firmando un accordo che ha fatto scalpore tra i fan.

Marco Gentili, come si sono conosciuti lui e Benedetta Rossi? Il matrimonio segreto in una location paradisiaca

“Per quanto riguarda noi non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quello che avete visto negli anni“, aveva rassicurato Benedetta Rossi, vista la preoccupazione dei fan sulla cessione di parte della loro società (da cui hanno guadagnato ben 7 milioni di euro). Ma passiamo alla parte più interessante: come si sono innamorati i due imprenditori? La food blogger ha raccontato di aver conquistato Marco Gentili grazie alla prima torta che gli ha cucinato. Poi il matrimonio. I due si sono sposati in assoluto segreto alle Hawaii nel 2009, per poi rinnovare le loro promesse dieci anni dopo, nello stesso posto. Durante il matrimonio Marco Gentili e la moglie non hanno avuto figli ma passano il loro tempo con fratelli e nipoti: a loro vengono dedicate la maggior parte delle ricette che vediamo e leggiamo online.