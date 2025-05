Marco Gentile, chi è il grande amore di Benedetta Rossi: al suo fianco da sempre e…

Una coppia perfetta o quasi. Di sicuro la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono uniti come non mai, sia nella vita sentimentale che in quella professionale. Da anni infatti il compagno di Benedetta è nel dietro le quinte del suo lavoro ai fornelli: è infatti il fondatore della società Maui Media srl, che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della sua attività. Marco lavora personalmente al coordinamento delle attività legate al blog e ai canali social, ma non solo.

Anticipazioni Maria Corleone 3, possibile trama terza stagione/ Resa dei conti tra Luca e la protagonista

Marco Gentili e Benedetta negli anni, hanno coltivato altri interessi, lanciato e gestito diverse realtà imprenditoriali, come l’agriturismo La Vergara di cui si occupano ancora oggi. “Ora io mi occupo delle ricette, Marco coordina e gestisce il resto. Abbiamo cominciato quasi per gioco, curiosi della rete…”m ha confidato Benedetta Rossi in una intervista.

Benedetta Rossi/ Dalla crisi con il marito Marco Gentili all'intervento alla schiena

Benedetta Rossi e Marco Gentile, il dolore per il figlio mai arrivato: “Così abbiamo fatto squadra”

La coppia, manco a dirlo, ha fatto scintille. Anche per questo hanno deciso di aprire un agriturismo che sta molto a cuore a Marco e Benedetta, dopo la chiusura del precedente nel terribile periodo del Coronavirus. Marito e moglie hanno dunque vissuto momenti intensi, sempre l’uno al fianco dell’altro, facendosi forza nelle cadute e nelle risalite. Come il mancato arrivo del figlio tanto desiderato negli anni: “Ne abbiamo sofferto davvero tanto”.

“Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra”, ha raccontato la famosa food blogger parlando della sua storia d’amore con il marito Marco Gentili. Questa sera, martedì 20 maggio, Benedetta Rossi è ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove ripercorrerà tanti temi a lei cari, forse pure questo.

Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori