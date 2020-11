Marco Gentili, marito di Benedetta Rossi/ “Abbiamo rinnovato le promesse e..”

Chi segue Benedetta Rossi sui social conosce bene anche Marco Gentili, la sua dolce metà con cui divide la sua vita professionale e sentimentale ormai dal 2009 e ancora prima. I due hanno molte cose in comune a cominciare proprio dalla passione per la cucina e finendo poi a quello per la campagna, dove hanno deciso di vivere in pace, lontano da tutto e da tutti. Ma chi è Marco Gentili? Originario di Altidona, in provincia di Fermo, una cittadina delle Marche, dove ancora vivere proprio insieme a Benedetta, è nato il 27 luglio a972, ed è la sua spalla anche nella professione di food blogger. I due si conoscono sin dai tempi dell’Università e da oltre venti anni ormai condividono le loro giornate, da quando lei lo ha conquistato con una torta rustica. Nel 2009 si sono sposati a sorpresa alle Hawaii dove proprio lo scorso anno hanno rinnovato le loro promesse.

Marco Gentili, chi è il marito di Benedetta Rossi?

In questi ultimi giorni proprio Benedetta Rossi ha pubblicato una foto con suo marito Marco ripensando a quel giorno: Marco alle Hawaii, senza averlo programmato: “Oggi è il nostro anniversario di matrimonio e ad un anno esatto di distanza ci siamo fatti coraggio e condividiamo con voi alcune foto ufficiali del decimo, quando siamo tornati alle Hawaii per il rinnovo delle promesse”. La nota cuoca del web alla fine, si è lasciata andare a un commento ironico sul marito: “Per una volta pure Marco è stato veramente romantico…”. I due vivono in campagna e avevano destinato parte del loro casale ad un agriturismo che, però, hanno poi deciso di chiudere.



