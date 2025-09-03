Dopo la tragedia che ha vissuto con la morte della moglie, Giallini ha ritrovato la serenità con lei. Si chiama Giorgia ed è bellissima.

Marco Giallini è legato sentimentalmente a Giorgia Battisti, la donna che è entrata nella sua vita dopo la morte della moglie Loredana avvenuta nel 2011. La donna è infatti morta tra le sue braccia a causa di un’emorragia cerebrale e in più occasioni lui ha parlato del dramma che ha vissuto e di come la sua scomparsa abbia portato un enorme vuoto nella sua vita. Colei che gli ha fatto tornare il sorriso è apparsa in più occasioni durante gli eventi pubblici, come anche il red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Chi è la fidanzata di Marco Giallini

La donna che ha conquistato il cuore dell’attore si chiama Giorgia, è nata l’11 agosto, anche se non si conosce la sua età dato che è sempre stata molto riservata sulla sua vita personale. Si sa però che lavora come collaboratrice di due testate online, di cui una dedicata al cinema, come scrive nella sua biografia Instagram. Il profilo Instagram ufficiale della donna vanta la presenza di più di 2.000 followers ed è pieno di foto personali che la ritraggono nella sua quotidianità.

Tra tutti gli scatti pubblicati, molti la vedono proprio accanto a Marco Giallini, il suo compagno. I due hanno sfilato spesso sui red carpet e sono sempre apparsi molto affiatati e uniti, tanto che i fan non possono fare a meno di ammirarli in tutta la loro bellezza.

Come si sono conosciuti Giorgia Battisti e Marco Giallini

La loro storia d’amore sarebbe iniziata da più di 4 anni. La loro prima apparizione in pubblico risale infatti al 2022, in occasione del Festival del Cinema di Roma. Poi c’è stata quella al Monte Carlo Film Festival nel 2023. Non ci sono molte informazioni su come sia nata la loro relazione, ma di certo lei ha dedicato all’attore diversi post di coppia sul suo profilo Instagram ufficiale. Giorgia è entrata nella vita dell’attore dopo la rottura di lui da Stella Scarafoni, conosciuta dopo la morte di sua moglie. Del resto, lo stesso Giallini ha ammesso di non aver ancora superato del tutto il lutto.

“Non ho ancora metabolizzato il lutto” – ha detto lui durante un’intervista rilasciata per La Confessione nel 2023 – “Vivo con lei accanto. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane“. Un evento drammatico, quello che ha vissuto, che ha raccontato spesso. Dall’amore con la defunta moglie, Giallini ha avuto anche i due figli Rocco e Diego.