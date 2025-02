Torna Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone, serie che andrà in onda la sera di mercoledì 19 febbraio su Rai 2. La sesta stagione della fiction è attesissima e per questo motivo si parla sempre di più della figura dell’attore, sempre presente in televisione nonostante la vita lo abbia messo alla prova diverse volte. Marco Giallini è amatissimo dal pubblico, e nonostante lui abbia sempre cercato di mantenere altissima la sua privacy gli eventi non hanno permesso il massimo riserbo.

Il principe di Roma, Rai 1/ Trama e cast della commedia storica con Giallini, oggi 9 ottobre 2024

Nel 2011 Marco Giallini ha subito un gravissimo lutto: improvvisamente è morta sua moglie Loredana a soli 40 anni tra le sue braccia. Un evento doloroso, che aveva raccontato al Corriere della Sera con le lacrime agli occhi: “Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi“. I due stavano preparando le valigie per le vacanze quando è successo il peggio e ancora oggi come ha confessato a Peter Gomez, non è riuscito a metabolizzare il lutto, dicendo che nonostante il tempo sia passato il dolore è rimasto pari a prima.

Il grande salto, Rete 4/ Trama e cast del film di Giorgio Tirabassi con Ricky Memphis, oggi 8 agosto 2024

Marco Giallini parla di Rocco Schiavone: “Ho sempre sognato di inteorpretare un personaggio del genere”

Marco Giallini, attore di spicco nel panorama italiano, ha anche due figli che hanno rispettivamente 5 e 12 anni. Lui, sempre attento alla sua privacy, non è solito mettere in pubblico i problemi. “Non voglio far piangere nessuno“, racconta da Gomez: “Questo è terribile per me, è terribile per chi l’ha subito ieri e per chi lo subirà. E speriamo che non succeda più a nessuno, ma è un augurio inutile“. Da mercoledì 19 febbraio ritorna con Rocco Schiavone, il famoso personaggio nato dai romanzi di Antonio Manzini. Si tratta di ben quattro episodi attesissimi dai fan della fiction che verrà trasmessa su Rai2.

Tutta colpa di Freud, Rete 4/ Trama e cast del film con Marco Giallini, oggi, sabato 3 agosto 2024

Alla domanda dei giornalisti sul perchè Rocco Schiavone non verrà trasmesso invece su Rai 1 Marco Giallini risponde che per le caratteristiche della serie non è adatto al canale. Aggiunge poi che si tratta del personaggio del mondo delle serie al quale è più legato in assoluto, per lui era un sogno andare ad interpretare un personaggio dal carattere maledetto e ciancicato. Insomma, non vediamo l’ora di vederlo!