Marco Giallini e Gianpaolo Morelli/ “Crossover tra Schiavone e Coliandro: un sogno!”

Marco Giallini e Gianpaolo Morelli sono stati ospiti oggi di Domenica In. I due attori sono entrati in coppia per presentare il loro ultimo film. Mara Venier si è rifiutata di parlare, dando ai due attori il compito di presentare la pellicola C’era una volta il crimine dal 10 marzo al cinema. “E’ un viaggio indietro nel tempo: proviamo a rubare la Gioconda, ma siamo nel ‘43”, ha anticipato Morelli. L’attenzione si è poi subito spostata sulla carriera di Marco Giallini, con un video omaggio dei suoi maggiori ruoli.

Loredana, com'è mota la moglie di Marco Giallini/ "Se non lo provi non puoi capire"

Attualmente è impegnato in Valle D’Aosta sul set di Rocco Schiavone: “Domani riparto subito!”, ha commentato, “non c’è un momento di pausa”. Giampaolo Morelli, a differenza di Giallini, è il più “pacato” tra i due. “Quasi noioso”, ha commentato l’attore al quale è stato dedicato ovviamente anche un omaggio alla sua carriera, con la messa in onda di un filmato.

Domani è un altro giorno, Rete 4/ Streaming della 'commedia toccante sull'esistenza'

Marco Giallini e Gianpaolo Morelli: cosa hanno in comune

Per Marco Giallini e Gianpaolo Morelli è la prima volta insieme sul set: “Ho sempre avuto una sincera ammirazione per Marco Giallini ma lui no, poi per fortuna il regista ci ha chiamati”, ha commentato Morelli. “E’ l’unico che abbiamo trovato libero”, ha scherzato Marco. I due hanno in comune più di una cosa a partire dalla musica.

Il sogno di Morelli? Fare un crossover: “Una puntata di Schiavone e Coliandro insieme”, ha svelato, “anche perché ognuno ha diversi talenti”. Se Morelli porta avanti la storia d’amore, Giallini nella sua serie eccelle nelle indagini. Giallini ha poi parlato del film in uscita il 10 marzo di Massimiliano Bruno, presentando l’intero cast.

Loredana, moglie morta di Marco Giallini/ "Stavamo chiacchierando e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA