Marco Giallini/ “Giorgio Panariello è peggio di me nella precisione”

Marco Giallini dal cinema alla tv: l’attore è co-conduttore di “Lui è peggio di me“, il nuovo show di Giorgio Panariello in onda da giovedì 11 febbraio 2021 in prima serata su Rai3. Una nuova esperienza per il bravissimo attore che alla vigilai della partenza del suo primo show televisivo ha ricordato il primo incontro con Giorgio Panariello: “arrivato ad una cena di Genovese ho origliato la richiesta di Panariello. L’ho visto come un gesto d’umiltà che mi ha colpito molto. Ci sono persone che sono la metà di lui”.

Sullo show l’attore ha rivelato: “vengono a trovarci degli ospiti che vanno e vengono dall’uno e dall’altro. Alcuni, i più famosi, entrano ed escono senza dire una parola”. Non solo, Giallini non ha nascosto dalle pagine de Il Messaggero una certa ansia per il suo debutto in tv: “per me è tutto nuovo, mi sono lasciato guidare. La cosa più difficile? Guardare in macchina, io che ho sempre fatto cinema non ci sono abituato” e parlando dei difetti del suo compagno di avventura ha precisato “Giorgio è peggio di me nella precisione, che per me non è una qualità. È un pignolo”.

Marco Giallini: “sogno un film con Giorgio Panariello o Al Pacino”

Marco Giallini è pronto al grande debutto in tv con “Lui è peggio di me”, lo show in coppia con Giorgio Panariello. Un sit show, come l’ha definito l’attore e comico toscano, che condurranno in due luoghi diversi come “due vicini di casa”. Una conduzione originale con la presenza di tantissimi ospiti e incursioni di personaggi famosi come ha anticipato lo stesso Giallini dalle pagine de La Repubblica: “gli ospiti si vedono prima da uno e poi vanno dall’altro. Entrano ed escono, i più famosi non dicono una parola, a volte chiedono soltanto un’informazione. La casa del mio show assomiglia alla mia, con la cucina perché mi piace cucinare, e la batteria perché amo suonare. Marracash farà un pezzo con la sua band mentre io lo seguirò indegnamente con la chitarra. A cantare è bravo Panariello, ha una voce splendida, fra Dean Martin e Frank Sinatra”. Infine parlando di progetti futuri anche l’attore, proprio come Giorgio Panariello, sogna di recitare sul set con l’attore e comico toscano : “un film con Panariello o con Al Pacino”.



